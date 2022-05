Arci Mediterraneo, squadra di calcio di Nuovo gesto di solidarietà da parte di Kalidou Koulibaly , che ha donato magliette, pantaloncini, calzettoni e anche asciugamani per le docce post-partita all', squadra di calcio di Napoli formata da migranti.

Un sodalizio che il centrale difensivo senegalese, arrivato al termine della sua ottava stagione in azzurro, aveva già sostenuto in passato, a intervalli regolari, dicendo ai ragazzi: "Sarò la vostra voce nei campi di Serie A e del mondo". Arci Mediterraneo, dal canto suo, ha risposto così a KK: "Ci aveva promesso che non ci avrebbe perso di vista e nei giorni scorsi ci ha fatto un’altra sorpresa. Kalidou Koulibaly ha fatto recapitare alla squadra di Arci Mediterraneo, composta da migranti, le maglie e tutto ciò che occorre per scendere dignitosamente in campo. Asciugamani compresi! Ci ha lasciato, come al solito, senza parole. Ci ha sorpreso e ci ha commosso per la discrezione e l’umiltà. Parlo io per voi, ho la forza e il dovere di farlo” ci disse nel corso della sua visita alla squadra e noi ci sentiamo più forti nella nostra battaglia contro il razzismo e la discriminazione. Kalidou Koulibaly: i ragazzi ti ringraziano e noi siamo onorati della tua amicizia".

