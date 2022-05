E' apoteosi rossonera, dopo il 19° Scudetto conquistato in quel di Sassuolo. Tanti i protagonisti, in campo e fuori, con probabilmente Mike Maignan e tanti meriti anche a Paolo Scaroni, capace di tenere la rotta dopo una giornata nefasta come la sconfitta subita dal Milan contro l'Atalanta nel dicembre 2019. Il Presidente ha parlato a 'Radio Rai', ecco le sue parole: in quel di Sassuolo. Tanti i protagonisti, in campo e fuori, con probabilmente Mike Maignan e Rafa Leao che si prenderanno i primi titoli sui giornali e con Stefano Pioli a vestire i panni di regista perfetto in una stagione indimenticabile dopo tanti anni di sofferenza. Dietro la scrivania sicuramente il nome di Paolo Maldini è quello che scalda di più il cuore del popolo rossonero madopo una giornata nefasta come la sconfitta subita dal Milan contro l'Atalanta nel dicembre 2019. Il Presidente ha parlato a '', ecco le sue parole:

"Quella di ieri è stata una giornata clamorosa, un'emozione incredibile che mi ha ripagato di tutta l'ansia che provo ogni domenica fin da 24 ore prima. La mia ambizione è che lo stadio nuovo sia pieno, il tema che mi preoccupa sono i diritti televisivi all'estero ma lo stadio va bene anche da 50-55mila posti, oggi non se ne costruiscono di più grandi. La televisione gioca un ruolo fondamentale in questo senso. Io non vorrei vedere partite con stadi mezzi vuoti, dobbiamo imparare tutto dalla Premier League, dove gli stadi sono sempre pieni. Voglio fare quello che hanno fatto loro, abbiamo bisogno, come Serie A, dell'audience".

"Non mi parli di quella partita, c'ero ed è stato un giorno amarissimo. Si immaginava l'esonero di Pioli ma per fortuna abbiamo deciso il contrario ed è partito il periodo virtuoso che ci ha portato allo scudetto e ad avere i conti sempre più a posto".

ATALANTA-MILAN 0-5

"Per noi è stato elemento di leggerezza, poi conta la squadra, non sempre chi ha i campioni più importanti vince. Abbiamo sviluppato i nostri campioni in casa. Come uomo copertina metterei Pioli senza dubbio. Di giocatori non parlo, ci pensano l'allenatore, Maldini e Gazidis".

"Per quanto riguarda Investcorp ho letto che hanno fatto un passo indietro, invece RedBird ne ha fatto uno avanti. Le cifre di cui si parla dimostrano che è stato raggiunto un successo sportivo ma anche finanziario. Mi auguro che la trattativa si concluda prima dell'inizio vero e proprio del calciomercato".

"Zlatan è stato un buon profeta quando ha detto che avrebbe portato il Milan a vincere. Non mi preoccupa sapere cosa farà domani, troverà la strada giusta".

ZLATAN IBRAHIMOVIC

