Roma per pareggiare una partita che sembrava chiusa a tripla mandata. Il Verona vinceva 2-0, creava occasioni e sfiorava a più riprese il 3-0. Poi Mourinho ha buttato 'gente fresca' in campo e dalla panchina sono arrivate quelle energie che servivano a far partire una rimonta clamorosa. Rimonta che è arrivata grazie Edoardo Bove era un nome già conosciuto tra la tifoseria della Roma, 8 presenze per lui quest'anno tra Serie A e Conference League, si sapeva poco o nulla di Cristian Volpato. Il trequartista italo-australiano è stato uno dei Francesco Totti. Sì quel Francesco Totti che lo ha accolto nella sua agenzia di consulenza nel 2020, appena sbarcato a Roma dall'Australia. Serviva un miracolo allaper pareggiare una partita che sembrava chiusa a tripla mandata. Ilvinceva 2-0, creava occasioni e sfiorava a più riprese il 3-0. Poiha buttato 'gente fresca' in campo e dalla panchina sono arrivate quelle energie che servivano a far partire una rimonta clamorosa. Rimonta che è arrivata grazie ai gol dei giovani : del 2003 Volpato e del 2002 Bove. Seera un nome già conosciuto tra la tifoseria della Roma, 8 presenze per lui quest'anno tra Serie A e Conference League, si sapeva poco o nulla di. Il trequartista italo-australiano è stato uno dei giocatori 'rubati' da Mourinho ad Alberto De Rossi , figurando nella lista dei convocati per il match contro il Verona viste le tante assenze tra covid e infortuni. Volpato aveva già debuttato in prima squadra, ma per pochi secondi. Quello contro il Verona è stato il suo vero battesimo ufficiale ed è proprio lui ad aver segnato il gol che ha preparato la strada al 2-2 finale . Passato nell'Academy del Milan, Volpato è un giocatore che ha già rubato i cuori dei tifosi giallorossi. Perché? Ha un mentore d'eccezione:. Sì quel Francesco Totti che lo ha accolto nella sua agenzia di consulenza nel 2020, appena sbarcato a Roma dall'Australia.

Gli inizi con l'Academy del Milan, poi quel torneo in Malesia...

Cristian Volpato è un ragazzo italo-australiano nato a Camperdown, cittadina della periferia di Sydney. L'Italia è nel suo destino e lo si capisce sin da subito visto che muove i primi passi nel mondo del calcio nell'Academy del Milan in Australia. Una scuola calcio gestita dall'ex centrocampista Andrea Icardi, nella fila dei rossoneri dall'80 all'86, e da sua moglie Rosie Clark. Dopo approda alla squadra semi-professionistica del Sydney United 58, fino all'arrivo alle giovanili del Sydney FC all'età di 13 anni. Nel 2018 il passaggio al Western Sydney Wanderers. Nel 2019 giocherà un torneo Under 17 in Malesia, dove affronterà i pari-età della Roma. In quella gara è proprio Volpato il protagonista, con una tripletta ai giallorossi. Una prestazione che fa avvicinare la Roma che si porta così il giocatore in Italia.

7 gol e 7 assist con la Primavera di De Rossi, poi la chiamata di Mou

contratto di 3 anni, venendo aggregato all'Under 17 di Fabrizio Piccareta. Mostra subito un gran talento e passerà ben presto all'U18. Si prende la maglia n° 10, facendo notare anche una certa personalità. Ad inizio stagione 2021-2022, si ritrova nella squadra Primavera di Alberto De Rossi e la sua crescita sarà esponenziale. In 18 gare colleziona 7 gol e 7 assist: è il nuovo volto della Roma. Mourinho lo convoca perché in piena emergenza, ma Volpato si era fatto vedere dalle parti della prima squadra già in altre occasioni. La prima convocazione fu ad ottobre quando sedette in panchina in Cagliari-Roma. Il debutto in Serie A fu a dicembre. Non una grande partita per debuttare, visto che la sua Roma perse Nel gennaio 2020 arriva a Roma e, dopo un mini periodo di prova, firma un, venendo aggregato all'Under 17 di Fabrizio Piccareta. Mostra subito un gran talento e passerà ben presto all'U18. Si prende, facendo notare anche una certa personalità. Ad inizio stagione 2021-2022, si ritrova nella squadra Primavera die la sua crescita sarà esponenziale. In 18 gare colleziona: è il nuovo volto della Roma. Mourinho lo convoca perché in piena emergenza, ma Volpato si era fatto vedere dalle parti della prima squadra già in altre occasioni. La prima convocazione fu ad ottobre quando sedette in panchina in Cagliari-Roma. Il debutto in Serie A fu a dicembre. Non una grande partita per debuttare, visto che la sua Roma perse 3-0 in casa con l'Inter , con il classe 2003 che giocò solo l'ultimo minuto. Il 16 gennaio di nuovo in panchina col Cagliari e a febbraio, finalmente, il suo debutto in Serie A. Quasi mezz'ora in campo e il gol che ha fatto partire la rimonta dei giallorossi.

Il primo giocatore della Scuderia di Totti a fare gol in Serie A

"Inizia una nuova avventura. Con orgoglio vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting”. Così diceva Francesco Totti su Twitter nel febbraio del 2020. Dopo aver intrapreso le attività di dirigente della Roma e provato ad approcciarsi alla carriera di allenatore, Totti puntato su un'altra attività. Quella di scopritore di talenti e di assistenza e consulenza a club e calciatori. Uno dei primi nomi apparsi nella sua Scuderia è proprio quello di Cristian Volpato che tanto lo aveva stupito in quei allenamenti con l'Under 18. L'italo-australiano portava con disinvoltura quella maglia n° 10, proprio come faceva il trequartista giallorosso che ha adocchiato il suo talento. Nella sua agenzia figura anche un altro romanista, il difensore Matteo Pellegrini, poi ancora Alessandro Citi della Juventus, Nesci del Genoa, Grassi del Verona, Distefano della Fiorentina, Bonavita della Sampdoria. Addirittura Carvaca del Barcellona. Ma il primo a prendersi la soddisfazione del gol in prima squadra è stato Volpato...

