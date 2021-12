Roma. Non solo la Karsdorp e l'attaccante Abraham che aveva appena ritrovato la via del gol. Piove sul bagnato in casa. Non solo la sconfitta contro il Bologna , che fa scivolare la squadra di Mourinho a -6 dal quarto posto , ma i giallorossi hanno perso altri due uomini in questo periodo di emergenza. Oltre a Afena-Gyan, Pellegrini, Villar, Spinazzola, Mou dovrà fare a meno anche di due titolarissimi come il terzinoe l'attaccanteche aveva appena ritrovato la via del gol.

squalificati per la prossima, importantissima, partita contro l'Inter. Il tecnico portoghese ha fatto un po' L'esterno olandese e l'attaccante britannico, da diffidati, si sono presi un cartellino giallo durante il match contro il Bologna, venendo così, importantissima, partita contro l'. Il tecnico portoghese ha fatto un po' di polemica a fine gara

Dobbiamo inventare una squadra per giocare sabato, meno male che Mancini l’ho cambiato presto sennò magari prendeva un giallo anche lui. Simulazione Zaniolo? Parlo contro me stesso, ma io se sono Zaniolo inizierei a pensare di non rimanere tanto tempo in Serie A perché mi sento male per lui per quello che deve subire. Per quanto riguarda la mia situazione personale e il mio giallo, siccome Pairetto ha parlato con me dopo la partita, non ho bisogno di commentare la cosa in altro modo [Mourinho dopo il Bologna]

E dire che c'era anche Mancini tra i diffidati, fatto uscire da Mourinho proprio per evitare un altro cartellino letale.

