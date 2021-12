José Mourinho ritrova la vittoria dopo due ko consecutivi e il successo per Roma, però, non è proprio soddisfatto di quanto visto in campo ( ritrova la vittoria dopo due ko consecutivi e il successo per 2-0 sullo Spezia gli vale il 6° posto in classifica, al pari della Juventus . Il tecnico della, però, non è proprio soddisfatto di quanto visto in campo ( ecco le nostre pagelle ). Si è lasciato troppo spazio alla Spezia per riaprire la partita e questo la Roma non se lo può permettere. Poi, aggiunge, che c'è anche da pensare al futuro e servirà un mercato importante per rilanciare questa Roma che, comunque, senza infortuni e squalifiche avrebbe un rendimento migliore.

Ad

Non mi è piaciuta la partita

Serie A Roma-Spezia 2-0, pagelle: Smalling dominatore UN' ORA FA

Mi sono piaciuti i due gol su corner perché ieri ci siamo allenati su questo per 20/25 minuti. Mi piace il risultato, ma non la partita, per come abbiamo giocato. Eravamo in controllo e a partire dalla prima metà del primo tempo abbiamo perso tante palle facili, non c’è stata una buona circolazione. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, mi è piaciuto lo sforzo di Ibañez rimasto in campo nonostante fosse in difficoltà fisiche. Con Smalling fuori è cambiato tutto perché poi è mancato Cristante in mezzo, abbiamo chiuso con i terzini stanchi. Abbiamo fatto rientrare lo Spezia in partita, quando non era difficile chiuderla

Chi recupera per l'Atalanta?

Vediamo, Ibañez è rimasto per 90 minuti in campo. Smalling no. Sono due giocatori di carattere diverso, se è uscito vuol dire che ha sentito qualcosa. Ibañez gioca sempre. L'Atalanta è una squadra top che gioca con intensità altissima e una rosa importante, sarà difficile. Zaniolo non lo so, non è un infortunio grave. Sarà dura la prossima gara con l’Atalanta così come quella con la Sampdoria

Smalling esulta con Abraham per il gol in Roma-Spezia - Serie A 2021/2022 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUT Credit Foto Imago

Dove può arrivare questa Roma?

In una stagione senza infortuni, cartellini e stanchezza avremmo potenziale per avere una bella squadra che può crescere e competere. Non ovviamente per il titolo, ma per qualcosa di più. Però ci sono gli infortuni, sembriamo una squadra di assassini da quanti cartellini prendiamo e quando la rosa non è ricca di opzioni si accumula stanchezza, perdendo potenziale. Abbiamo bisogno di tempo per fare qualcosa sul mercato, non a gennaio dove faremo piccole operazioni. Dobbiamo fare una squadra più forte, devo essere critico perché voglio sempre di più e stare in panchina tranquillo senza soffrire fino alla fine. Però è anche vero che ci mancavano troppi giocatori e devo guardare ai tre punti. Thiago Motta? Ha bisogno di tanta forza per raggiungere i suoi obiettivi con lo Spezia

In cosa si sente maestro per allenatori giovani come Thiago Motta?

In niente, non mi sento maestro di nessuno. Sono solo un uomo con più esperienza in panchina. Con gente come Thiago Motta, Stankovic o Shevchenko dico loro che è difficile allenare giocatori che non sono di quello che era il loro livello. Diventare allenatori con questo percorso è duro, ma sarà un'esperienza incredibile per loro

Mourinho sui tanti ammoniti della Roma: "E' meglio che non parli..."

Serie A Smalling-Ibañez, la Roma ritrova serenità: 2-0 allo Spezia 4 ORE FA