Continua il duello a distanza tra, con i campani che vogliono sfruttare il calendario e approfittarne della sfida dei rossoneri contro la Roma per tornare in vetta in solitaria ( guarda la classifica ). C'è però da battere lanel derby, con Colantuono che vuole continuità dopo la vittoria di Venezia. Assenza importante per Spalletti che deve fare a meno diche si è fermato per una contrattura al gemello del polpaccio destro . Non un uomo facile da sostituire, considerando che ha già collezionato 9 gol e 2 assist in 12 gare stagionali (tutte le competizioni). Al suo posto ci sarà Mertens che spera di festeggiare alla grande la scoperta di diventare presto padre . Per il belga è la prima da titolare quest'anno in campionato: ha collezionato una manciata di minuti nelle ultime 4, da quando è tornato dall'infortunio alla spalla. Sarà sostenuto da Politano e Lozano, conche parte dalla panchina. Colantuono ne cambia due rispetto alla vittoria contro il Venezia nel turno infrasettimanale: dentro Schiavone e Gondo per Obi e Djuric.