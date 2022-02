Sassuolo-Fiorentina, match valido per la 27a giornata di Serie A, si è concluso col punteggio di 2-1 in favore dei neorverdi.

E’ un Sassuolo champagne quello che sbaraglia la Fiorentina sulle ali di Traorè e Defrel. La squadra di Dionisi centra il secondo upset consecutivo dopo l’exploit contro l’Inter di settimana scorsa, confermando lo stato di grazia delle ultime uscite. La Fiorentina di Italiano invece frena improvvisamente dopo il successo di misura sulla Dea e l’euforia portata dal nuovo innesto PIatek. I Viola rimandano così l’assalto a una soglia europea che alla vigilia pareva abbordabile.

Il primo tempo si consuma su ritmi forsennati: Consigli e Dragowski limitano il bottino dei primi 45’ a un solo gol, con due interventi miracolosi a testa. Il bottino in questione premia il Sassuolo, e in particolare uno scatenato Hamed Traoré: al 19’, l’ala neroverde fa sparire il pallone da una doppia marcatura e trafigge la porta della Fiorentina con un colpo da biliardo. Lo stesso Traoré colpisce una traversa pochi minuti dopo, su cross chirurgico di Maxime Lopez.

Sul finale di secondo tempo succede di tutto: Bonaventura, appena entrato al posto di Maleh, si fa ammonire per un fallo ingenuo e esagera con le proteste. L'arbitro Prontera lo punisce con l'espulsione. In dieci uomini, la Fiorentina continua ad attaccare e sfonda all'88' con un'azione confezionata dalla panchina viola: Saponara dipinge un cross per la spaccata vincente di Cabral. Il primo gol dell'ex Basilea però è solo un'illusione: al 94' Berardi serve su un piatto d'argento il gol vittoria di Gregoire Defrel, che si libera dalla marcatura di Martinez Quarta e scatena il tripudio del mapei Stadium.

Tabellino

SASSUOLO-FIORENTINA 2-1

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré (70’ Henrique); Scamacca (79’ Defrel). All. Dionisi.

FIORENTINA(4-3-3): Dragowski; Odriozola, Igor, Martinez Quarta, Biraghi; Maleh (63’ Bonaventura), Amrabat (77’ Nico Gonzalez), Castrovilli; Sottil (63’ Saponara), Piatek (63’ Cabral), Ikonè (83’ Torreira). All. Italiano

Arbitro: Alessandro Prontera.

Gol: 19’ Traoré (S), 88’ Cabral (F), 94’ Defrel

Assist: Saponara (F), Berardi (S)

Ammoniti: Maxime Lopez (S)

Espulsi: Bonaventura (F)

La cronaca in 12 momenti chiave

2’ - FRATTESI PERICOLOSO! Igor perde un pallone madornale nella propria metà campo, Frattesi scende a tutta velocità verso l'area, ma il suo tiro viene sporcato in angolo.

20’ – GOL! MAGIA DI TRAORE'! 1-0 SASSUOLO! Tunnel a Odriozola, e palla in buca d'angolo. Traore' ha fatto letteralmente sparire il pallone. Incredibile.

28’ - RASPADORI MURATO! Ottimo duetto Scamacca-Berardi, che apparecchiano per il taglio di Raspadori. L'uscita in tuffo di Dragowski chiude lo specchio di porta al neroverde. Intervento che salva la Fiorentina!

30’ - PIATEK SPAVENTA CONSIGLI! La punizione di Biraghi trova il tuffo di Piatek, che però, sbilanciato dalla marcatura di Ferari, conclude alto da pochi passi.

38’ - TRAVERSA DI TRAORE'! Cross col compasso di Maxime Lopez, che pesca Traorè in area: il suo colpo di testa colpisce il lato superiore della traversa.

40’ - CONSIGLI PIAZZA IL PIEDONE SU IKONE'! Salvataggio cruciale del portiere neroverde sul colpo a botta sicura di Ikone', che aveva ricevuto il cross di Odriozola.

43’ - ANCORA DRAGOWSKI IN USCITA! Altro intervento cruciale a togliere il pallone dai piedi di Scamacca.

45’ - MIRACOLO DI CONSIGLI!!! Che show dei portieri quest'oggi! Castrovilli serve Ikonè nel cuore dell'area di rigore, che calcia tutto solo davanti a Coinsigli. Con un tuffo felino il portiere neroverde respinge il tiro.

52’ - PIATEK SI ALLUNGA IL PALLONE A PORTA VUOTA! Diagonale fatato di Ikonè a servire il taglio di Piatek, che evita l'uscita di Consigli ma non riesce a tenere in campo il pallone, che si perde sul fondo.

80’ - ROSSO PER BONAVENTURA, CLAMOROSO! Prima il fallo da giallo, poi le proteste. Prontera non esita nell'estrarre il rosso.

88’ - GOL!!!! CABRAL AZZANNA IL PAREGGIO!!! Gol in spaccata sul cross rasoterra di Saponara. Gol confezionato dai subentrati!

94’ - GOL! DEFREEEEELLLLL! 2-1 SASSUOLO ALL'ULTIMO SECONDO! Defrel si libera dalla marcatura di Martinez Quarta e insacca su assist di Berardi.

Il momento social

MVP

Hamed Junior TRAORE': illusionista, mattatore, rullo compressore. E' in stato di grazia, e il suo gol da cineteca a sbloccare il match, ne è l'attestato.

Fantacalcio

PROMOSSO - Andrea CONSIGLI: diventa l'incubo di Ikoné. Due interventi funambolici sui tiri a botta sicura dell'ala viola tengono a galla i suoi compagni.

BOCCIATO - Giacomo BONAVENTURA: Follia inspiegabile per un giocatore eseprto come lui. Espulsione per proteste nel momento più cruciale. Che flop!

