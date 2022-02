Mourinho scalda ancora gli animi in conferenza stampa. Alla viglia della sfida contro il Sassuolo, Mou ha risposto a Dionisi che diceva che la Roma era più forte tecnicamente dei neroverdi. Il tecnico portoghese però non la pensa esattamente allo stesso modo (altra frecciatina ai suoi?). A proposito In Serie C mi hanno sputato e minacciato, servono le palle sì per giocarci. Mourinho stia sui valori tecnici”. Beh lo Special One la prende con ironia... scalda ancora gli animi in conferenza stampa. Alla viglia della sfida contro il, Mou ha risposto ache diceva che la Roma era più forte tecnicamente dei. Il tecnico portoghese però non la pensa esattamente allo stesso modo (altra frecciatina ai suoi?). A proposito dell'alterco con i suoi giocatori dopo il ko di Coppa contro l'Inter, era arrivata la risposta di Perticone (ex giocatore di C) che diceva così: “”. Beh lola prende con ironia...

Mourinho su Dionisi

Non sono d'accordo con mister Dionisi quando dice che la Roma è più forte tecnicamente, perché il suo Sassuolo ha una qualità tecnica molto superiore alla nostra. I neroverdi sono bravissimi nella costruzione dal basso, hanno qualità che noi non abbiamo e hanno anche un ottimo allenatore

Sulle parole di Perticone

Ha fatto bene a offendersi chi gioca in Serie C. Di Perticone mi hanno detto che è scarsissimo, ma ci vuole personalità per giocare in Serie C e quindi lui ha ragione

Mourinho: "Giocatori offesi dopo il mio sfogo? È una bugia"

