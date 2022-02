Mourinho chiama e... Romano Pericone risponde. Il difensore del Cittadella, lanciato dal Milan nel lontano 2004-2005, ha vissuto diverse esperienze in Serie C e risponde piccato al discorso di Se la squadra ha paura di giocare sfide simile, vada a giocare in Serie C. Gente senza palle” aveva detto Mou, ma Perticone non ci sta e con un tweet ha voluto dire la sua sulla faccenda. chiama e...risponde. Il difensore del Cittadella, lanciato dal Milan nel lontano 2004-2005, ha vissuto diverse esperienze in Serie C e risponde piccato al discorso di Mourinho che ha fatto i suoi giocatori dopo il ko di Coppa Italia contro l'Inter : “” aveva detto Mou, ma Perticone non ci sta e con un tweet ha voluto dire la sua sulla faccenda.

In C mi hanno sputato in faccia, messo le dita negli occhi, minacciato nei sottopassi. In Serie A mai. Quando si parla di serie C meglio rimanere sui valori tecnici, indiscutibilmente differenti. [Il tweet di Romano Perticone]

Insomma, per giocare nella terza divisione ci vogliono sì gli attributi. Perticone, che ha collezionato 50 presenze tra Pizzighettone, Cremonese e Novara, ha fatto anche un po' di ironia, immaginando quella che potrebbe essere la contro risposta di Mourinho. Vi ricordate quando Mou aveva risposto a Lo Monaco, dirigente del Catania?

Io conosco Roma, l’impero romano, la pizza alla romana. Se Romano vuole farsi pubblicità mi deve pagare. [Il tweet di Romano Perticone]

Chissà se Mourinho vorrà rispondere ora a Perticone dopo questo sasso lanciato dal giocatore del Cittadella...

