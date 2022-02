Finale di gara movimentato alla Domus Arena, subito dopo il fischio finale di Cagliari-Napoli . Il match si è concluso sull'1-1, con Victor Osimhen che ha risposto in extremis al gol di Gaston Pereiro.

Incassata la beffa dagli acerrimi rivali, la tifoseria sarda ha cercato di sfondare attraverso il settore ospiti con lancio di pietre e bottiglie. Le forze dell'ordine sono intervenute celermente, con delle cariche atte a separare i due gruppi ultrà.

La faida tra tifoserie era cominciata nel primo pomeriggio, con un corteo partenopeo nelle vie del centro, degenerato in una vera e propria caccia all'uomo. Un atto che avrebbe rimesso a nudo le storiche ruggini tra le due tifoserie. Dovremo attendere per scoprire se ci saranno arresti in seguito a questi atti di guerriglia.

