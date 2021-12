Impegnato nel suo nuovo lavoro di agente e scopritore di talenti, in questi giorni Francesco Totti è a Barcellona per incontrare il talento della Masia blaugrana Toni Caravaca, che rappresenta. Il quotidiano catalano "Sport" ne ha approfittato allora per intervistarlo chiedendogli conto della Roma di José Mourinho e non solo.

Ad

Sulla Roma di Mou

Calciomercato 2020-2021 Roma, Totti ritorna? Pinto gela tutti: "La sua voglia non è la mia" 20/07/2021 A 15:10

"Con lo Special One è rinato l'entusiasmo. La speranza è di tornare quanto prima a vincere un titolo. Spero vivamente che la Roma torni tra le prime quattro squadre in classifica per poter disputare la Champions dell'anno prossimo e credo che Mourinho sia il professionista più adatto per riportare la squadra ai vertici del calcio in Italia".

Su quel possibile passaggio al Real

"E' vero, in passato sono stato a un passo dal Real Madrid, i Blancos avrebbero fatto di tutto per ingaggiarmi. Ma restare la Roma è stata la scelta più giusta. E' vero che, restando in giallorosso, le speranze di vincere, ad esempio, una Champions League erano ridottissime, ma mettiamola così: la Roma è stata la mia Champions".

Italia ancora a rischio Mondiale?

"Nessuno si sarebbe aspettato, specie dopo la vittoria dell'Europeo, di dover di nuovo affrontare le forche caudine degli spareggi. Ma ora non si può più guardare indietro, bensì solamente battere la Macedonia del Nord e una tra Portogallo e Turchia. Siamo l'Italia: possiamo e dobbiamo farcela".

Mourinho: "Devo pregare di non avere infortuni, ora lo sapete"

Serie A Roma-Torino, pagelle: Zaniolo e Mkhitaryan ispiratissimi 28/11/2021 A 20:10