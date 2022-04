Mourinho show quello che si è presentato ai microfoni dei giornalisti dopo il ko animali, ovviamente inteso in senso positivo. Nel senso che è diventato nuovamente impossibile battere la squadra di Simone Inzaghi a meno che non si sia perfetti Loro pagano per avere Gosens in panchina, noi lavoriamo per migliorare con Zalewski che è un bambino”. Chi vincerà lo Scudetto? “Spero l'Inter” dice Mou che però aggiunge: “lo dico solo ora, che ho affrontato tutti e ho cercato di battere tutti”. E poi sull'arbitro... Fa i complimenti a Sozza ( È il solitoshow quello che si è presentato ai microfoni dei giornalisti dopo il ko della sua Roma contro l'Inter . Definisce la squadra dei nerazzurri, una squadra di, ovviamente inteso in senso positivo. Nel senso che è diventato nuovamente impossibile battere la squadra dia meno che non si sia perfetti e la Roma oggi non lo è stata . Detto ciò, però, Mourinho fa comunque un applauso alla sua squadra che riteneva di molto sfavorita in questo scontro diretto: “”. Chi vincerà lo? “” dice Mou che però aggiunge: “”. E poi sull'arbitro... Fa i complimenti a qui la moviola del suo operato ) per le difficoltà di oggi, ma lancia una frecciatina all'arbitro di Napoli-Roma di settimana scorsa.

Per battere l'Inter devi essere perfetto

Hanno i giocatori più forti del campionato. Ci sono tanti "animali". Sono veramente forti. O vinci in un momento di loro difficoltà, come hanno avuto loro per due settimane, o per vincere devi essere tutto perfetto. Noi non lo siamo stati. Siamo stati bravi, ma non perfetti. Abbiamo avuto una buona occasione con Mancini sullo 0-0. Il secondo gol è stata una palla persa nostra e siamo arrivati alla fine del primo tempo con poco feeling. Nel secondo tempo abbiamo preso un gol su palla inattiva e i giocatori sapevano che eravamo senza un Cristante importantissimo in questo senso. Perdere una partita dopo tre mesi, la preferisco perdere contro una squadra più forte di noi. Sono contento per Sozza, che ha dovuto arbitrare una partita difficile per un ragazzo giovane. Ha arbitrato bene e i giocatori lo hanno aiutato. Ora dobbiamo riposare per inseguire un sogno che è quello di centrare la finale di Conference League. Io sono orgoglioso dei miei ragazzi

Cosa manca alla Roma per raggiungere l'Inter?

Manca tempo, lavoro, crescita dei giocatori. Zalewski che ha tanta qualità è però un bambino che fa ancora errori. L'Inter paga per avere Gosens in panchina, noi lavoriamo con Zalewski per migliorare. La Roma oggi è più squadra di quella che era 3 mesi fa. La nostra proposta di gioco oggi è stata positiva. Se non abbiamo segnato di più è merito dell'Inter. Loro sono bravi. Skriniar non perde un duello, de Vrij non ha paura a giocare a uomo. Sono fortissimi a livello individuale e la squadra è molto forte. Non sono dispiaciuto della partita dei miei

Inter-Roma, Serie A 2021-2022: il difensore della Roma Gianluca Mancini. Foto di Luciano Rossi per Getty Images Credit Foto Getty Images

Sei contento di aver perso con l'Inter?

Io amo l'Inter e l'Inter mi ama, ma io voglio vincere tutte le partite. Adesso non giocheremo più contro le big del campionato, posso dire che mi piacerebbe che l'Inter vinca il campionato. Solo oggi lo posso dire, dopo che ci ho giocato contro e che ho provato a batterla. Amo il mio lavoro e siamo pagati per vincere

L'Inter ha risposto punto a punto sul piano tattico

Hanno una cultura tattica che dura da tre anni. Sanno giocare e sanno fare anche giocate diverse. Quando gli crei un problema, loro lo risolvono. Il gioco è stato molto diverso rispetto all'andata e alla gara di Coppa Italia. I risultati sono simili, ma abbiamo giocato in modo molto diverso. La squadra è in crescita. Il risultato è importante sempre, ma il modo in cui si gioca è importante per noi. Se avessimo segnato il vantaggio, la pressione sarebbe stata su di loro e la gara sarebbe stata diversa. Però quando si gioca contro una squadra più forte, non si può sbagliare niente. Complimenti a loro e a Sozza che ha fatto molto bene. Se ci fosse stato lui al posto di Di Bello la settimana scorsa, avremmo portato via tre punti al Napoli

