Il tempo delle parole è un po' finito. Domani (domenica, ndr) sarà una partita onesta, saremo lì con le nostre responsabilità, il nostro talento e i nostri timori. Vale molto questa partita e lo sappiamo, il risultato ci dirà dove saranno rivolti i nostri pensieri. Una sconfitta sarebbe fatale". Così il tecnico del Napoli, Quella sconfitta non ci ha tolto sicurezze, abbiamo fatto anche cose buone soprattutto all'inizio, poi siamo stati condizionati da quel gol (di Giroud, ndr) e la reazione non è stata al massimo". ". Così il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti , inquadra la delicata sfida in programma al Bentegodi contro il lanciatissimo Hellas Verona di Igor Tudor . La squadra azzurra si presenta all'appuntamento dopo la sconfitta di settimana scorsa al Maradona contro il Milan , un ko che non preoccupa più di tanto Spalletti: "".

Sul Verona

"Dobbiamo essere disponibili anche a uno scontro fisico perché il nostro avversario è allenato bene. Tudor è un grande allenatore, bravo a dare battaglia. Ma nella sua squadra c'è anche qualità di collettivo, costruzione e gioco tra le linee".

Sul possibile tandem Mertens-Osimhen

"Si tiene presente tutto, può darsi che si possa cambiare qualcosa da qui alla fine. Ho abbastanza chiara la formazione a fine settimana, ma in questo caso un dubbio me lo porto fino a domani. Uno solo".

Sul salto di qualità che non arriva

"Prima di tutto non viviamo di rimpianti. Abbiamo preso troppi gol in mischia e serve avere tutti l'atteggiamento del difensore: in questo ogni tanto concediamo".

Spalletti: "Lo scudetto è una giostra per uomini forti"

