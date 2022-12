Se il gol sbagliato al Camp Nou mi tormenta ancora? Se non ci penso io, mi ci fanno pensare gli altri. Quando torno in paese o sono per strada, c'è sempre qualcuno che me lo ricorda: alla lunga un po' stufa. Ma ammetto di non aver dormito per quattro giorni, passavo le notti a guardare quell'azione, ce l'ho stampata in testa". Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Kristjan Asllani torna con la memoria a quell'incredibile errore ". Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Kristjan Asllani torna con la memoria a quell'incredibile errore nei minuti finali di Barcellona-Inter , il match di Champions League disputato al Camp Nou lo scorso 12 ottobre e terminato 3-3: tutto solo davanti a Ter Stegen, il 20enne centrocampista albanese aveva calciato addosso al portiere del Barça da due passi sprecando un'occasione colossale che, per sua fortuna, non aveva inciso sulla qualificazione agli ottavi di finale della squadra allenata da Simone Inzaghi

"Ero distrutto, mi hanno consolato tutti"

"Vi assicuro che volevo darla di prima a Mkhitaryan. Poi ho preferito stoppare e poi passargliela, ma il controllo è andato un po' lungo: a quel punto non c'era più spazio. Pensavo di segnare, ma è andata male. Ero distrutto, ma mi hanno consolato tutti, proprio tutti. Purtroppo non posso più tornare indietro, ma è il momento di andare avanti: prima del Porto in Champions, pensiamo al Napoli. Se vinciamo il 4 gennaio, possiamo riaprire il campionato per tutti".

