L'Inter sfiderà il Porto . I nerazzurri sono stati sorteggiati a Nyon con la squadra portoghese allenata dall'ex giocatore dell'Inter Sergio Conceiçao. Simone Inzaghi ha commentato così l'esito degli accoppiamenti. "Per il secondo anno di fila giocheremo gli ottavi di finale: finalmente l'Inter è tornata ad affrontare partite così importanti in Europa con continuità. Saranno due gare bellissime, in due stadi pieni e davanti a un pubblico speciale, degno di una competizione così importante". negli ottavi di finale di Champions League . I nerazzurri sono stati sorteggiati a Nyon con la squadra portoghese allenata dall'ex giocatore dell'Inter Sergio Conceiçao.ha commentato così l'esito degli accoppiamenti. "

Quando si gioca Inter-Porto

Gli ottavi di Champions League sono in programma il 14, 15, 21 e 22 febbraio per quanto riguarda l'andata (due gare al giorno) e il 7, 8, 14 e 15 marzo per il ritorno (due gare al giorno). Le otto squadre qualificate giocheranno i quarti di finale, sempre andata e ritorno, nel mese di aprile. Il sorteggio di quarti, semifinali e finale è già fissato per venerdì 17 marzo 2023. A maggio sono previste le semifinali, mentre il 10 giugno 2023 andrà in scena la finalissima a Istanbul (Turchia).

Precedenti

Quattro precedenti tra Inter e Porto: due vittorie, un pari e una sconfitta il computo totale. Nell'ultimo incrocio, nel girone di Champions 2005/2006, nerazzurri vittoriosi in casa con la doppietta del Jardinero Julio Cruz.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Brozovic, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi

Porto (4-3-3) - Diogo Costa, Rodrigo Conceiçao, Cardoso, Marcano, Wendell; Uribe, Otavio, Eustachio; Evanilson, Pepé, Taremi. Allenatore Sergio Conceiçao

Dove si vede in tv?

La copertura della Champions League rimane quella della fase a gironi: Sky, Mediaset (Infinity), ma anche la piattaforma di Amazon, Prime Video per la migliore partita in esclusiva del mercoledì. Inoltre Canale 5 potrebbe trasmettere in chiaro una partita del martedì.

