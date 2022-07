José Luis Palomino si affida alle controanalisi sul campione B per costruire la strategia difensiva dopo essere risultato positivo al clostebol durante un controllo a sorpresa effettuato a inizio luglio. I nuovi esami saranno effettuati da un perito di parte, come precisa la Gazzetta dello Sport, così da determinare con precisione la quantità della sostanza illegale.

Contatto indiretto e accidentale con la sostanza?

Dai risultati delle contronanalisi, pronti tra un paio di settimane, deriveranno le mosse difensive successive. Palomino è volato in Argentina per trascorrere le vacanze dopo l'ultima giornata di campionato e la difesa propone la tesi (da dimostrare) che possa essersi contaminato in maniera indiretta da qualche familiare. Il clostebol è uno steroide anabolizzante presente in spray e pomate cicatrizzanti, ed è possibile che il giocatore sia venuto a contatto con la sostanza in modo accidentale.

Squalifica pesante in vista? Palomino rischia fino a quattro anni di stop

Riccardo Moraschini, cestista dell'Olimpia Milano risultato positivo al clostebol in un controllo antidoping a sorpresa effettuato all'inizio della scorsa stagione. Il giocatore era stato comunque squalificato per un anno

E anche Palomino potrebbe incorrere in una sanzione pesante, tra i due e i quattro anni di sospensione, se il Tribunale nazionale antidoping non dovesse accettare la tesi della contaminazione accidentale. L'udienza è prevista tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. Nel frattempo, essendo stato sospeso in via cautelare, il difensore dell'Atalanta non potrà utilizzare le strutture della società bergamasca neppure per allenarsi in maniera individuale.

