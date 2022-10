Cremonese-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

Serie A - In cinque dei sei match tra Cremonese e Sampdoria in casa dei grigiorossi in Serie A almeno una delle due formazioni non ha segnato (un successo interno, tre pareggi e due vittorie esterne); incluso lo 0-0 in quello più recente del 10 settembre 1995.