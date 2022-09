Questa mattina è circolata la notizia che Ciro Immobile è nei guai con il fisco per via di un fatto risalente a dieci anni fa. La Corte di Cassazione lo ha condannato per evasione a causa del mancato versamento Irpef relativo alla commissione del suo procuratore, Alessandro Moggi, dopo il trasferimento dalla Juventus al Genoa, avvenuto nell’estate del 2012. L’attaccante della Lazio si è anche già difeso affermando che ai tempi non era in rapporti con Moggi bensì con Marco Sommella e che Moggi sarebbe stato solo un intermediario, come consulente del Genoa. La Cassazione non ha però accolto la tesi difensiva, disponendo di documenti che dimostrano come la relazione con Moggi fosse già ben avviata.