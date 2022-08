Non giocava una partita ufficiale da quella tremenda serata del Dall’Ara,. 109 giorni dopo quella papera colossale costata all’Inter la sconfitta contro il Bologna , nel match che ha cambiato per sempre la volata scudetto spianando la strada verso la conquista del titolo di campione d' al Milan, il portiere romeno riprendeva il suo cammino in massima serie nelle fila della Cremonese, la neopromossa compagine che ha scelto di puntare sulla sua voglia di riscatto per provare a conquistare una difficile salvezza in Serie A. Per uno strano deja-vu però l’avventura in grigiorosso è iniziata con una papera, un‘autorete che a tempo praticamente scaduto ha regalato i tre punti alla Fiorentina e tolto un prezioso punto alla formazione di Massimiliano Alvini.