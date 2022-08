Juventus punterà al bis lunedì sera a Marassi contro la Sampdoria, sconfitta al debutto dall'Atalanta. Il tecnico Massimiliano Allegri non potrà disporre di Angel Di Maria, oltre che di Paul Pogba, e quindi ha risposto un po' piccato sulla questione infortuni: "Se succede alla Juventus sembra che viene giù il mondo. Di Maria ha avuto un problema all'adduttore che ha avuto altri 10 giorni prima, stara fuori altri 10 giorni o chissà prima. Pogba è il menisco e non posso farci nulla, come per la spalla di McKennie negli Stati Uniti. Szczesny è risolvibile, ma poi abbiamo Perin. Non sono allarmato dagli infortuni, fa parte del gioco e quest'anno anche il caldo ci ha messo del suo". Dopo la vittoria all'esordio contro il Sassuolo , lapunterà al bis lunedì sera a Marassi contro la, sconfitta al debutto dall'. Il tecniconon potrà disporre di, oltre che di, e quindi ha risposto un po' piccato sulla: "Se succede alla Juventus sembra che viene giù il mondo. Di Maria ha avuto un problema all'adduttore che ha avuto altri 10 giorni prima, stara fuori altri 10 giorni o chissà prima. Pogba è il menisco e non posso farci nulla, come per la spalla di McKennie negli Stati Uniti. Szczesny è risolvibile, ma poi abbiamo Perin. Non sono allarmato dagli infortuni, fa parte del gioco e quest'anno anche il caldo ci ha messo del suo".

Adrien Rabiot, Allegri non vuole parlare, nemmeno riguardante Zakaria, dato ora tra i possibili partenti: "Zakaria sta bene e sono contento di come sta facendo. Non voglio parlare di mercato perché mancano 10 giorni e può succedere di tutto. Noi dobbiamo pensare solo a vincere le partite". E anche su Kean aggiunge: "Sono molto contento di come si è presentato Kean quest'anno. Da sabato prossimo si inizia a giocare ogni tre giorni e ci sarà spazio per tutti. L'importante è lavorare da squadra e farsi trovare pronti, perché anche i cambi sono importanti". La sorpresa riguarda che dopo il macato trasferimento al Manchester United sarà titolare a Genova: "Se resta a Torino? Innanzitutto Rabiot con la Samp gioca. Il mercato è così, i giocatori possono partire e trattare. L'anno scorso ha fatto un'ottima stagione e per me è sempre stato un giocatore della Juventus". Di mercatonon vuole parlare, nemmeno riguardante, dato ora tra i possibili partenti: "Zakaria sta bene e sono contento di come sta facendo. Non voglio parlare di mercato perché mancano 10 giorni e può succedere di tutto. Noi dobbiamo pensare solo a vincere le partite". E anche suaggiunge: "Sono molto contento di come si è presentato Kean quest'anno. Da sabato prossimo si inizia a giocare ogni tre giorni e ci sarà spazio per tutti. L'importante è lavorare da squadra e farsi trovare pronti, perché anche i cambi sono importanti".

Milan e Inter? Non dobbiamo pensare agli altri, ma mantenere l'umiltà per recuperare il gap

A prescindere da cosa accadrà, la Juventus ha un Kostic in più: "Domani dovrebbe giocare dall'inizio. Un giocatore intelligente ed è un buon acquisto, ma deve conoscere meglio i compagni. Le qualità sono importanti e sa giocare bene a calcio, crossa molto bene e fatica molto".

Una Juve che, secondo quanto ribadito da Allegri, non parte alla pari con Milan e Inter ma deve solo pensare a lavorare con umiltà: "Al momento il Milan è favorito perché è campione in carica. L'Inter si è rinforzata ed è una delle pretendenti per vincere il campionato. Noi dobbiamo fare meglio dell'anno scorso e pensare a noi stessi. La Juve al momento non può essere favorita per i risultati fatti, lavorare in silenzio e soffrire per vincere le partite. Non dobbiamo essere presuntuosi perché indossare la maglia della Juventus non ti fa vincere le partite. Dobbiamo stare lì con le prime, non dobbiamo pensare agli altri, ma mantenere l'umiltà per recuperare il gap".

