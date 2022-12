Noi abbiamo sempre preso dei rischi e il consiglio è sempre stato informato che siano stati presi e si sono sempre trovati dei correttivi strada facendo". Elkann replica così: "Si però come ricordi tu avevi detto che alla fine c'è stato, da parte della direzione sportiva, (...) si sono allargati. Ci sono tutta una serie di operazioni che hanno fatto". Agnelli - scrive sempre La Gazzetta dello Sport - accenna anche "all'eccessivo ricorso allo strumento delle plusvalenze, se ti crolla il mercato, ti crolla il mercato! Questo è un dato di fatto". Nell'inchiesta Prima, che indaga sui conti della Juventus nel periodo compreso tra il 2018 e il 2021, gli inquirenti sono convinti che - all'interno del club bianconero - tutti sapessero del sistematico ricorso alle plusvalenze , utilizzate per far quadrare i conti. La teoria - come sottolinea La Gazzetta dello Sport - trova supporto nelle intercettazioni telefoniche e in particolare in una telefonata, risalente al settembre 2021, tra John Elkann Andrea Agnelli . In quella telefonata - il cui contenuto è pubblicato dal quotidiano milanese - Agnelli si rivolge così al cugino: "". Elkann replica così: "". Agnelli - scrive sempre La Gazzetta dello Sport - accenna anche "".

Nel corso di quella telefonata c'è anche un passaggio nel quale John Elkann parla di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero, in particolare, deve prestare attenzione a "non dire che le politiche che sono state fatte in questi anni erano dissennate, si è speso un sacco di soldi per dei giocatori che non sanno. Quelle erano le prerogative del mercato in quel momento, adesso bisogna gestire le cose al meglio, tanto alla fine di quello che hanno fatto gli altri prima chissenefrega". "Sì, sono d'accordo", la replica di Agnelli.

