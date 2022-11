Doccia gelata per la Lazio che non potrà contare su Ciro Immobile per il big match di domenica sera all'Allianz Stadium contro la Juventus . L'attaccante sarà infatti costretto a dare forfait a causa di un fastidio muscolare accusato al termine dell'allenamento di rifinitura di sabato mattina: Immobile, che era rientrato in campo contro il Monza giovedì sera all'Olimpico giocando una manciata di minuti nel finale, non partirà per Torino. Il suo 2022 finisce qui.