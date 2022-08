SERIE A - Mourinho: "Matic al posto Zaniolo, gli altri titolari sono gli stessi. Juve sfida come le altre"

SERIE A - C'è grande attesa per Juventus-Roma, match di cartello della terza giornata di campionato insieme a Lazio-Inter. Una sfida sempre molto sentita e che vedrà Paulo Dybala affrontare la sua ex squadra per la prima volta. Un partita speciale anche per Josè Mourinho, che coi bianconeri ha sempre avuto un'accesa rivalità. Sentiamo cosa ha detto il portoghese in conferenza stampa.