La ripresa dei lavori della Roma ha scoperchiato definitivamente un caso che era già aperto, quello di, che non ha risposto alla convocazione e non si è presentato agli allenamenti con il resto della squadra, in vista dell’imminente partenza per la tournèe in Giappone. Una decisione che mette a repentaglio il tentativo della dirigenza, che stava cercando di mediare con José Mourinho (che lo aveva escluso dall’ultima sfida col Torino criticato aspramente al termine di Sassuolo-Roma ) per consentire al terzino olandese di tornare a disposizione ed evitare di tornare sul mercato per comprare un sostituto. A questo punto salvo colpi di scena è altamente improbabile che Karsdorp, martedì possa salire sull’aereo che porterà la truppa giallorossa nel paese del Sol Levante per una serie di amichevoli.