La vicenda che coinvolge la Roma, José Mourinho e Rick Karsdorp sta diventando abbastanza cupa. Ricostruiamo i fatti prima di arrivare all'ultimo atto, ossia la partenza anticipata del giocatore insieme alla famiglia da Roma.

Le ultime notizie, però, sono quelle di una reazione abnorme da parte di alcuni tifosi, che si sono presentati sotto casa del giocatore per aspettarlo . Nonostante un po' di tensione per un episodio decisamente spiacevole, però, a quanto pare non è successo nulla di grave. Tuttavia la vicenda non è chiusa, perché da quanto trapelato da diverse fornti, Mourinho ha deciso di mantenere la linea dura e non ha nemmeno convocato l'olandese. A questo punto, il giocatore è partito da Fiumicino in mattinata con la famiglia, senza nemmeno andare in tribuna per sostenere la squadra. Ormai questo è un caso aperto, che come vogliono le voci di mercato potrebbe portare il difensore per direttissima alla Juventus già a gennaio.