Andrea Agnelli ha voluto scrivere una lettera di saluto a tutti i dipendenti del club bianconero. Una lettera in cui ha parlato dei tanti successi ottenuti in questi anni da Presidente, sul campo e non. I 9 Scudetti consecutivi con la squadra maschile, dalla stagione 2011-2012 alla stagione 2019-2020, oltre ai 5 Scudetti consecutivi con la squadra femminile. Fuori dal campo? Beh la costruzione dello Stadium che Agnelli ha definito come “risultato straordinario” della Dopo le dimissioni da Presidente della Juventus ha voluto scrivere una lettera di saluto a tutti i dipendenti del club bianconero. Una lettera in cui ha parlato dei tanti successi ottenuti in questi anni da Presidente, sul campo e non. I 9 Scudetti consecutivi con la squadra maschile, dalla stagione 2011-2012 alla stagione 2019-2020, oltre ai 5 Scudetti consecutivi con la squadra femminile. Fuori dal campo? Beh la costruzione delloche Agnelli ha definito come “risultato straordinario” della sua gestione . Ci sono, ovviamente, anche i rimpianti, ovvero le finali di Champions perse a Berlino e Cardiff, rispettivamente contro Barcellona e Real Madrid. Poi si congeda citando Nietzsche.

La lettera di Andrea Agnelli

Stiamo affrontando un momento delicato societariamente e la compattezza è venuta meno. Meglio lasciare tutti insieme dando la possibilità ad una nuova formazione di ribaltare quella partita

I risultati straordinari

Cari tutti, giocare per la Juventus, lavorare per la Juventus; un unico obiettivo: Vincere. Chi ha il privilegio di indossare la maglia bianconera lo sa. Chi lavora in squadra sa che il lavoro duro batte il talento se il talento non lavora duro. La Juventus è una delle più grandi società al mondo e chi vi lavora o gioca sa che il risultato è figlio del lavoro di tutta la squadra. Siamo abituati per storia e Dna a vincere. Dal 2010 abbiamo onorato la nostra storia raggiungendo risultati straordinari: lo Stadium, nove scudetti maschili consecutivi, i primi in Italia ad aver una serie Netflix e Amazon Prime, il J Medical, cinque scudetti femminili consecutivi a partire dal giorno zero. E ancora, il deal con Volkswagen (pochi lo sanno), le finali di Berlino e Cardiff (i nostri grandi rimpianti), l'accordo con Adidas, la Coppa Italia Next Gen, la prima società a rappresentare i club in seno al Comitato Esecutivo Uefa, il J Museum e tanto altro

Ovunque siamo stati non temevamo nessuno

Ore, giorni, notti, mesi e stagioni con l'obiettivo di migliorare sempre in vista di alcuni istanti determinanti. Ognuno di noi sa richiamare alla mente l'attimo prima di scendere in campo: esci dallo spogliatoio e giri a destra, una ventina di scalini in discesa con una grata in mezzo, un'altra decina di scalini in salita e ci sei: 'el miedo esce'nico' e in quell'attimo quando sai di avere tutta la squadra con te l'impossibile diventa fattibile. Bernabeu, Old Trafford, Allianz Arena, Westfallen Stadium, San Siro, Georgios Karaiskaks, Celtic Park, Camp Nou: ovunque siamo stati quando la squadra era compatta non temevamo nessuno. Quando la squadra non è compatta si presta il fianco agli avversari e questo può essere fatale. In quel momento bisogna avere la lucidità e contenere i danni. La nostra consapevolezza sarà la loro sfida: essere all'altezza della storia della Juventus

Ci riconosceremo ovunque con uno sguardo

Io continuerò a immaginare e a lavorare per un calcio migliore, confortato da una frase di Friedrich Nietzsche: 'And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music' (ovvero ' quelli che non potevano sentire la musica pensavano che quelli che ballavano fossero matti"). Ricordate, ci riconosceremo ovunque con uno sguardo: Siamo la gente della Juve! Fino alla fine...

