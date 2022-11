Visto che già da più parti sono state mosse critiche a questo modo di valutare le performance difensive (in un recente video virale della ‘Bobo Tv’, il celebre opinionista Daniele Adani ha parlato di ‘clean sheet dei servi’), proviamo a fare un po' di chiarezza su quali statistiche avanzate possiamo tener d'occhio e come.

PS: L’analisi che andremo a proporre non sarà una disanima tattica sull’approccio difensivo della Juventus, quanto più un approfondimento sugli esiti che questa difesa ha comportato fino ad oggi.

Il grafico dei tiri concessi per XG concessi: sia la Juventus sia la Lazio hanno concesso molti tiri ma subito pochi XG Credit Foto Eurosport

addirittura14ª per tiri concessi e 8ª per xGA (il punto debole dei bianconeri sembra essere la difesa dei piazzati dove risulta 18ª per xGA e quella che subisce i tiri più pericolosi dell'intero campionato. Già questo dovrebbe farci riflettere. Se la Juventus subisce così tanto (rispetto alle altre big) come mai ha solamente 7 gol al passivo? Iniziamo guardando la mole di occasioni concesse dai bianconeri. Dal confronto con le altre squadre di Serie A notiamo come la squadra di Allegri siae 8ª per xGA ( qui il glossario per capire cosa sono gli Expected Goals e a cosa servono ). In particolare,e quella che subisce. Già questo dovrebbe farci riflettere. Se la Juventus subisce così tanto (rispetto alle altre big) come mai ha solamente 7 gol al passivo?

Grafico Expected Goals subiti da piazzati vs. pericolosità media dei calci piazzati: la Juventus concede tanto da questo tipo di situazioni Credit Foto Eurosport

Ricordiamoci che gli xG descrivono un'occasione pre-tiro. Concentriamoci quindi su quanto accade post-tiro. Notiamo, da questi altri grafici, che gli avversari contro la Juventus sono poco precisi, trovando a volte l'opposizione dei difensori bianconeri, a volte mancando proprio la porta. Va sottolineato che ciò dipende in parte dal fatto che la Juventus vanta la 3ª pericolosita più bassa delle occasioni concesse da open play e che solo la Roma subisce tiri da una distanza media maggiore della Vecchia Signora.

Grafico Tiri in porta subiti vs. % tiri in porta subiti: si notano come gli avversari che affrontano la Juventus e la Lazio sono meno precisi al tiro Credit Foto Eurosport

Grafico % tiri bloccati vs. % tiri fuori subiti Serie A 2022-23 (dati Opta aggiornati al 10/11/2022) Credit Foto Eurosport

I fattori Szczesny e Perin

Per quanto riguarda poi la pericolosità dei tiri in porta, possiamo aiutarci guardando gli expected goals on target. Notiamo che, complice quanto detto pocanzi, la squadra di Allegri ha subito pochi xGOT (4ª in Serie A), ma soprattutto ha potuto contare su prestazioni estremamente solide da parte di Szczesny e Perin, in grado insieme di prevenire il 44% dei gol attesi subiti.

Grafico Serie A 2022-23, Expected Goals on target subiti vs. pericolosità tiri in porta subiti (Dati Opta aggiornati al 10/11/2022) Credit Foto Eurosport

Grafico Serie A 2022-23 % gol salvati rispetto agli attesi vs. pericolosità tiri in porta (dati Opta aggiornati al 10/11/1012) Credit Foto Eurosport

l’overperformance dei due estremi difensori della Juve non sia sostenibile lungo un’annata di 38 giornate ed inevitabilmente sia destinata a calare. È vero che i portieri coprono un ruolo determinante nella fase difensiva di una squadra, e che bisogna tener conto anche delle loro prestazioni quando si analizza il valore e l’efficacia di una retroguardia, è altresì vero però che questa loro overperformance sul lungo periodo potrebbe essere una notizia non così buona. Se consideriamo che il miglior portiere della Serie A 2021/22 , il milanista Mike Maignan, a fine della scorsa stagione aveva fatto registrare un +13%, è molto probabile chelungo un’annata di 38 giornate ed inevitabilmente sia destinata a calare.

Pregi e difetti della fase difensiva raccontati finora li abbiamo riscontrati proprio nella partita contro l'Inter, nella quale la squadra bianconera è stata graziata a più riprese dalla scarsa precisione al tiro dei nerazzurri e salvata in un paio di occasioni da ottimi interventi dell'attento Szczęsny.

Dunque la retroguardia della Juventus è sopravvalutata o è davvero la più imperforabile della nostra Serie A? Lo scopo del pezzo non è quello di smontare la bontà del lavoro del reparto arretrato di Allegri - che è indubbiamente uno dei migliori del campionato - bensì un invito a fare un esercizio superiore e provare a guardare oltre al mero risultato, soffermandosi anche sulla prestazione, che è più importante sul lungo periodo e a provare a non farsi incantare da quelle statistiche pressoché inutili che ci vengono continuamente propinate (clean sheet, % di parate, ecc) che il più delle volte invece che raccontare quanto accade in campo finiscono per fuorviare o mascherare il racconto.

