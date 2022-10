Allegri verso Milan-Juventus: "Milik sta molto meglio, Bonucci dovrebbe rientrare. Faremo una grande partita"

SERIE A - Il tecnico della Juventus parla in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Milan: "In trasferta per ora non abbiamo ancora vinto, magari a San Siro ci sarà la prima volta. La squadra sicuramente farà una grande partita. Pioli? Posso solo fargli i complimenti per il lavoro che sta facendo".