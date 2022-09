Mike Maigran, infortunatosi al polpaccio sinistro nel match di Nations League venerdì sera allo Stade de France, potrebbe stare Empoli, al ritorno dalla sosta nazionali, e Juventus, in programma per la nona giornata sabato 8 ottobre, ma anche le due partite di Champions League contro il Chelsea. Ed è proprio in vista della duplice sfida contro i Blues che, come riportato dall'ANSA, il Milan è corso ai ripari e ha inserito nella lista Champions quello che è il vice di Maignan a tutti gli effetti: Ciprian Tatarusanu. Le paure in casa Milan sembrano trovare conferma., infortunatosi al polpaccio sinistro nel match di tra Francia e Austria venerdì sera allo Stade de France, potrebbe stare lontano dai campi per più di mese . L'estremo difensore francese salterà con ampia probabilità le partite di campionato contro, al ritorno dalla sosta nazionali, e, in programma per la nona giornata sabato 8 ottobre, ma anche le due partite dicontro il. Ed è proprio in vista della duplice sfida contro iche, come riportato dall'ANSA, il Milan è corso ai ripari e ha inserito nella lista Champions quello che è il vice di Maignan a tutti gli effetti:

La società rossonera ha ricorso alla procedura prevista dall'articolo 46del regolamento UEFA, ossia quello che riguarda proprio la modifica delle rose e permette, sotto presentazione di certificato, di sostituire nella lista un portiere che per motivi medici abbia una prognosi di almeno 30 giorni a patto che nella lista A figurino solo due portieri. È questo il caso del Milan visto che, in rispetto dei paletti imposti dalla UEFA stessa, Stefano Pioli aveva inserito in lista solo Mike Maignan e Antonio Mirante, ai quali si aggiungeva, il giovane Andreas Jungdal, portiere della primavera, che figurava nella lista B. Ecco dunque la "mossa": fuori Maignan e dentro Tatarusanu che non gioca una partita ufficiale dal 24 novembre 2021 ossia dalla partita contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano (1-0 per i rossoneri con gol di Messias). In caso di recupero però, sempre a termini di regolamento, Maignan potrà essere reinserito nella lista Champions in vista della sfida in Croazia contro la Dinamo Zagabria in programma il 25 ottobre. Intanto però, toccherà a Tatarusanu difendere la porta rossonera sia in Italia che in Europa.

