Milan attende di scendere in campo closing che porterà la società rossonera nelle mani di RedBird. La società fondata a New York nel 2014 da Gerry Cardinale è pronta a rilevare la maggioranza delle quote del club campione d’Italia dal fondo d’investimento Elliott per un Mentre ilattende di scendere in campo contro il Bologna per la terza giornata di Serie A , è invece previsto per settembre ilche porterà la società rossonera nelle mani di. La società fondata a New York nel 2014 daè pronta a rilevare la maggioranza delle quote del club campione d’Italia dal fondo d’investimento Elliott per un affare valutato complessivamente oltre 1.2 miliardi di euro

Ad

La notizia è riportata da La Repubblica che spiega anche le modalità del closing. Degli 1.2 miliardi di euro previsti, RedBird verserà subito 600 milioni ad Elliott mentre otterrà l’altra metà in prestito dal fondo stesso attraverso un vendor loan. Sostanzialmente, Cardinale otterrà il 99.9% delle quote del Milan usufruendo di un finanziamento da parte dello stesso venditore. Il tasso di interessi fissato da Elliott è del 7%, oltre al pegno sulle azioni come garanzia e due membri all’interno del consiglio di amministrazione, notizia questa riportata da Calcio e Finanza. Cardinale dovrà dunque rimborsare ogni anno circa 70 milioni d'interessi per evitare che Elliott si riprenda il Milan.

Serie A Pioli: "De Ketelaere pronto. Origi o Giroud dal 1' col Bologna" UN GIORNO FA

Paolo Scaroni rimarrà presidente, con l’obiettivo di portare avanti il Paolo Maldini e Federico Massara saranno ancora a capo del progetto sportivo mentre Ivan Gazidis, attuale amministratore delegato e direttore generale, dovrebbe lasciare la società rossonera a novembre o, al limite, rimanere come consulente. Emerge anche quale potrebbe essere la composizione societaria.rimarrà presidente, con l’obiettivo di portare avanti il progetto del nuovo stadio saranno ancora a capo del progetto sportivo mentre, attuale amministratore delegato e direttore generale, dovrebbe lasciare la società rossonera a novembre o, al limite, rimanere come consulente.

Leão: secco 'No' del Milan al Chelsea; Juve, lunedì Paredes

Calciomercato Leão: secco 'No' del Milan al Chelsea; Juve, lunedì Paredes 17 ORE FA