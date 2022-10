Victor Osimhen sta recuperando dal suo infortunio (lesione di secondo grado del bicipite femorale destro) ma è ancora presto per rivederlo sul terreno di gioco: Luciano Spalletti nella conferenz stampa pre-partita. sta recuperando dal suo infortunio (lesione di secondo grado del bicipite femorale destro) ma è ancora presto per rivederlo sul terreno di gioco: contro la Cremonese domenica alle 18, il nigeriano non ci sarà. A confermarlo ènella conferenz stampa pre-partita.

Osimhen resta ancora fuori, ci serve al 100%. Inutile portarlo in panchina e non farlo allenare. Non è il nome che può cambiare le cose"

"Quello che stanno facendo è mantenere le promesse di inizio anno, allenarsi bene e fare le cose in maniera giusta. Tutti stanno dando l'anima per trasformare in campo ciò che diciamo fuori e farebbe piacere ai tifosi. La felicità è come se fosse quella del bambino napoletano, la voglia è quella e faremo di tutto per renderla più vera possibile e farla durare più a lungo possibile indossando questa maglia".

"Non c'è euforia nello spogliatoio, ovvero una tendenza ad essere eccitati eccessivamente, ma solo la consapevolezza di fare cose importanti, tutti stanno dando l'anima e si stanno impegnando al massimo per avere un comportamento corretto. Io non vedo neanche eccessiva euforia da parte dei napoletani in città, è chiaro che poi stiamo facendo cose importanti ma tutti sanno che è un gioco dove bisogna mantenere lucidità e continuità, il campionato è lungo. L'ambiente è maturo, si fanno cose importanti, in maniera programmata".

"Stiamo facendo un buon calcio, poi in campo c'è chi trova la soluzione da solo e si pensa che il gioco sia determinato dalla giocata di un giocatore solo, di un cross, di una giocata, poi c'è quello meno visibile, il muoversi in maniera corretta, sacrificarsi per il compagno, essere collettivo, noi lavoriamo per questo, voi lavorate per altro... volete quello invincibile che salva tutti ma la squadra a volte fa tanti gol addizionando i comportamenti collettivi ed il nostro Napoli è così".

