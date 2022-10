Spalletti ammette che il Napoli abbia avuto vita difficile contro la Cremonese, nonostante il risultato possa dire il contrario visto La Cremonese non merita la classifica che ha”, ha detto il tecnico degli azzurri che, comunque, fa i complimenti ai suoi. Hanno sempre la giusta motivazione e tutti danno il loro contributo anche se non sono titolari fissi. ammette che il Napoli abbia avuto vita difficile contro la, nonostante il risultato possa dire il contrario visto il 4-1 in trasferta . “”, ha detto il tecnico degli azzurri che, comunque, fa i complimenti ai suoi. Hanno sempre la giusta motivazione e tutti danno il loro contributo anche se non sono titolari fissi.

Ad

La Cremonese non merita la classifica che ha

Serie A Napoli, altra goleada e primato in solitaria: 4-1 alla Cremonese 4 ORE FA

Non è stata una gara facile per noi. Dopo essere passati in vantaggio abbiamo subito il pareggio da un rimpallo sfortunato e lì la partita si è portata su delle qualità che non si avvicinano alle nostre caratteristiche. Non riuscivamo a trovare la misura sulla seconda palla. Poi però la squadra non ha mai perso la lucidità ed è stata premiata perché Simeone ha fatto un grande gol. Però partita difficile perché la Cremonese non merita la classifica che ha

Simeone sempre disponibile anche se non è sempre titolare

Questa è la loro qualità, la loro disponibilità. La caratteristica del calciatore disposto a fare bene i minuti che ha senza pensare cosa avrebbe fatto in quelli che non ha avuto. Forse con i ragazzi più giovani è più facili

Napoli, una squadra che non perde mai motivazioni

Ho la sensazione di una squadra che non abbassa mai le sue motivazioni. Una squadra che anche se non va bene oggi o la prossima volta, l’intenzione è sempre la stessa e si continua all’infinito

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

MLS Higuain: "Con la Juve ho vinto ma a Napoli ho vissuto momenti indimenticabili" 07/10/2022 ALLE 15:20