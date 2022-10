L'Atalanta torna - almeno momentaneamente - al secondo posto a 27 punti, riprendendosi dal ko contro la Lazio. Lo fa sconfiggendo 2-0 l'Empoli al 'Carlo Castellani' grazie alle reti di Hans Hateboer al 32' e del solito Ademola Lookman al 59'. In mezzo, il solito Vicario aveva respinto un calcio di rigore battuto da Koopmeiners. Gol annullati a Zapata ed Ebuhei a risultato acquisito. Nuovo ko dei toscani dopo quello dell'Allianz Stadium contro la Juve: band di Zanetti che resta, quindi, a quota 11.

Il tabellino

EMPOLI-ATALANTA 0-2

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter (55' Ismajli), Luperto (46' Walukiewicz), Cacace; Henderson (66' Fazzini), Marin, Bandinelli (77' Akpa Akpro); Bajrami; Destro, Pjaca (56' Cambiaghi). All.: Zanetti.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini (55' Djimsiti); Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Mæhle (88' Zortea); Ederson (65' Zapata); Lookman (88' Okoli), Højlund (65' Zapata). All.: Gasperini.

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta.

Gol: 32' Hateboer (A), 59' Lookman (A).

Assist: Pasalic (A, 0-1).

Note - Recupero: 2+4. Al 42' Vicario (E) para un rigore a Koopmeiners (A). Ammoniti: De Winter, Destro, Hateboer.

Il momento social

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

7' - DESTRO CI PROVA IN PALLONETTO! L'ex Genoa scappa a Scalvini e colpisce l'esterno alto della rete!

8' - LOOKMAN! Diagonale rasoterra e Vicario ci arriva: grande occasione per l'Atalanta!

16' - DOPPIA OCCASIONISSIMA PER EDERSON! Un rigore dal dischetto, respinto prima da Vicario e poi dalla retroguardia empolese: Atalanta a un soffio dal vantaggio!

32' - GOL DELL'ATALANTA CON HATEBOER! Sul tentativo di conclusione bassa di Lookman (deviata dalla retroguardia avversria), l'esterno olandese non può proprio sbagliare in area piccola: 0-1!

Hans Hateboer dopo il gol in Empoli-Atalanta Credit Foto Getty Images

34' - EBUEHI AL TIRO DAL CUORE DELL'AREA! Salvataggio incredibile di Demiral, che s'immola: nulla da fare per l'Empoli!

42' - VICARIO PARA UN RIGORE A KOOPMEINERS! L'estremo difensore dell'Empoli respinge coi piedi la conclusione dell'olandese, potente ma centrale! Penalty assegnato per un tocco in area col braccio di Destro su punizione calciata da Lookman.

59' - GOL DELL'ATALANTA CON LOOKMAN! Il prodotto del vivaio del Charlton Athletic fa tutto da solo: Pasalic lo serve e l'ex Lipsia, anziché ricambiare il favore, percorre metà area in orizzontale, prima di scaraventare il pallone in fondo al sacco con un rasoterra imparabile per Vicario: 0-2!

Ademola Lookman durante Empoli-Atalanta Credit Foto Getty Images

70' - DESTRO DAL LIMITE! Conclusione a giro di poco alta: l'ex Genoa prova a riaprire la partita del "Castellani".

71' - GOL ANNULLATO A ZAPATA! Lookman gli aveva servito una palla d'oro per la deviazione sottoporta, ma da posizione di offside.

74' - VICARIO NEGA LA DOPPIETTA A LOOKMAN E IL 3-0 ALL'ATALANTA! Su palla riconquistata da Pasalic, potente conclusione dell'ex RB Lipsia: grandissimo intervento in respinta da parte dell'estremo difensore dell'Empoli!

85' - ANNULLATO UN GOL ALL'EMPOLI CON EBUEHI! Su batti e ribatti in area: paratissima di Musso sul tiro a botta sicura di Walukiewicz: l'ex Venezia insacca di testa sulla linea, ma in posizione di offside.

MVP

Lookman. Mette lo zampino sul vantaggio di Hateboer, conquista la punizione da cui nasce il rigore poi parato da Vicario su Koopmeiners, segna con caparbietà, serve Zapata sullo 0-3 annullato e sfiora la doppietta, fermato solo dal portierone avversario. Cosa chiedergli di più?

Ademola Lookman e Tyronne Ebuehi durante Empoli-Atalanta Credit Foto Getty Images

Fantacalcio

PROMOSSO - Vicario. Ancora lui, sempre lui, che al 42' para ur rigore a Koopmeiners e che al 74' nega la gioia della doppietta a Lookman. E' chiaro sia destinato a un top club: che sia la Juventus?

BOCCIATO - De Winter. Lookman gli dà il tormento. Su di lui commette il fallo che porta alla punizione dal limite da cui nascerà il rigore di Koopmeiners per il tocco col braccio di Destro in area. Penalty poi respinto dal sempre ottimo Vicario. Il centrale belga ex Juventus Under 23, che esce acciaccato, in confusione per tutti i 55' giocati.

Le pagelle

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

