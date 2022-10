Empoli-Atalanta, match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2022-2023, è terminato sul punteggio di 0-2, frutto delle reti di Hans Hateboer e Ademola Lookman. La gara è stata arbitrata da Giovanni Ayroldi di Molfetta. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Empoli

Guglielmo VICARIO 7,5: ancora lui, sempre lui, che al 42' para ur rigore a Koopmeiners e che al 74' nega la gioia della doppietta a Lookman. E' chiaro sia destinato a un top club: che sia la Juventus?

Tyronne EBUEHI 6: si dà da fare nei contrasti. Troverebbe anche il gol, il terzino ex Venezia, per riaprire il match negli ultimi minuti, ma viene pescato in offside.

Koni DE WINTER 4,5: Lookman gli dà il tormento. Su di lui commette il fallo che porta alla punizione dal limite da cui nascerà il rigore di Koopmeiners per il tocco col braccio di Destro in area. Penalty poi respinto dal sempre ottimo Vicario. Il centrale belga ex Juventus Under 23, che esce acciaccato, in confusione per tutti i 55' giocati.

Dal 55' Ardjan Ismajli 5,5: non entra benissimo in partita. La difesa empolise, anche con lui, continua a traballare.

Sebastiano LUPERTO 5: primo tempo non certo memorabile, tra un intervento in ritardo e l'altro. Sostituito all'intervallo da Walukiewicz.

Dal 46' Sebastian Walukiewicz 6: impegna Musso a una severissima parata, sull'azione che porterà al gol annullato a Ebuehi. Là dietro, sicuramente fa meglio di Luperto.

Liberato CACACE 5,5: imbastisce un paio di incursioni mancine nel corso di primo tempo, salvo uscire totalmente dal match nel corso della ripresa.

Liam HENDERSON 5,5: certamente meno efficace rispetto alle precedenti circostanze in fase di costruzione del gioco.

Dal 66' Jacopo Fazzini 6: numeri interessanti, soprattutto in fase di spinta.

Razvan MARIN 5,5: come al solito ci mette grinta e carattere, ma non sempre la sua diga in mediana regge.

Filippo BANDINELLI 5,5: tanta corsa, poche idee.

Dal 77' Jean-Daniel Akpa Akpro: sv.

Nedim BAJRAMI 6: come sempre grande qualità nei calci piazzati. E' mancato, tuttavia, il guizzo in più.

Mattia DESTRO 6: sfortunato in occasione del rigore. Là davanti, di fatto è l'unico a fare sportellate.

Marko PJACA 5,5: un paio di buone iniziative, certo non trascendentali. Là davanti, da un giocatore della sua qualità, ci si aspetta molto di più.

Dal 56' Nicolò Cambiaghi 6: l'ex Pordenone non riesce a trovare lo spunto giusto per cambiare le sorti della partita.

Mister Paolo ZANETTI 5,5: in attacco, quando può, la sua squadra crea. C'è però da migliorare qualcosa, al centro della difesa, nelle prestazioni di Luperto e De Winter.

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 6,5: due ottimi interventi, nella ripresa: su Pjaca e, all'85', sulla fiondata di Walikiewikz.

Rafael TOLOI 6,5: sicuro in difesa, a fine gara prova la sortita offensiva con un destro rasoterra incrociato con palla fuori non di molto.

Merih DEMIRAL 7: si immola su Ebuehi ed è protagonista di un altro paio di salvataggi super. Da premiare..

Giorgio SCALVINI 5,5: qualche pallone perso di troppo lungo la linea di retroguardia.

Dal 55' Berat Djimsiti 6,5: certamente più sicuro e stabile rispetto al compagno sostituito.

Hans HATEBOER 7: freccia della corsia destra, ha il merito di sbloccare la partita e di essere particolarmente incisivo in entrambe le fasi..

Mario PASALIC 7: assist a Lookman, filtranti a tutto andare. Tra le linee l'ex Chelsea e Milan risulta letale.

Teun KOOPMEINERS 5,5: a parte il rigore sciupato, risulta un po' in ombra.

Joakim MÆHLE 6,5: percussionista della mancina. Un martello che non si ferma mai. Pr l'ex Salernitana c'è comunque qualità.

Dall'88' Nadir Zortea: sv.

EDERSON 6: sfiora il gol, negatogli dal solito Vicario, poi si mette ad andare a ritmo lento-asagio..

Dal 65' Duvan Zapata 6,5: entra bene nel match. Va in gol, poi annullato per un offside di Lookman e, in generale, appare fisicamente recuperato.

Ademola LOOKMAN 7,5: mette lo zampino sul vantaggio di Hateboer, conquista la punizione da cui nasce il rigore poi parato da Vicario su Koopmeiners, segna con caparbietà, serve Zapata sullo 0-3 annullato e sfiora la doppietta, fermato solo dal portierone avversario. Cosa chiedergli di più?

Dall'88' Memeh Caleb Okoli: sv.

Rasmus HØJLUND 6: dialoga bene con Ederson e, in un paio di circostanze, prova a sfondare tra le maglie della difesa empolese. Tuttavia senza riuscirci.

Mister Gian Piero GASPERINI 7: vittoria fondamentale, buona a tornare al secondo posto in classifica. La sua Atalanta, al "Castellani", si è dimostrata particolarmente solida e ficcante.

