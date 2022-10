Al Monza di Raffaele Palladino non riescie di dedicare una vittoria a Pablo Marí , ferito nell'accoltellamento al centro commerciale di Assago . I brianzoli, nella gara che chiude la seconda giornata di Serie A, si illudono col rigore di Petagna, che si sblocca al 57', ma si arrendo al ritorno di fiamma dei rossoblù con Ferguson e il subentrato Orsolini, anch'egli al ritorno al gol dopo un lungo digiuno. Secondo successo consecutivo per i rossoblù di Thiago Motta, che scatta a 13 punti; altrettanti ko di fila, invece, per la formazione lombarda, che resta a quota 10..

Ad

Il tabellino

Serie A Haas e un super Vicario: Empoli-Monza 1-0 15/10/2022 ALLE 12:47

MONZA-BOLOGNA 1-2

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, Marlon, Carlos Augusto; Birindelli, Rovella, Sensi (67' Bondo), D'Alessandro (67' Ciurria); Pessina (79' Valoti), Ranocchia (46' Caprari); Petagna (79' Gytkjær). All.: Palladino.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumí, Cambiaso (91' Lykogiannis); Medel (63' Moro), Ferguson; Aebischer (63' Orsolini), Dominguez, Barrow (91' Sansone); Zirkzee (75' Soriano). All.: Thiago Motta.

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino.

Gol: 57' rig. Petagna (M), 60' Ferguson (B), 73' Orsolini (B).

Assist: Posch (B, 1-1), Zirkzee (B, 1-2).

Note - Recupero: 0+5. Ammoniti: Aebischer, Medel, Marlon, Sensi, D'Alessandro.

Barrow a duello con Birindelli durante Monza-Bologna - Serie A 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Il momento social

Brianzoli in campo nel segno di Pablo Marí, che starà fuori dopo due mesi dopo l'accoltellamento subito al centro commerciale di Assago. La curva "Davide Pieri" ha anche esposto lo strisione "Forza Pablo, ti aspettiamo!".

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

24' - ATTENZIONE A SENSI! Cross basso dalla destra e piatto di prima intenzione e in girata dell'ex Inter e Sampdoria, la palla sfiora l'incrocio dei pali!

25' - GIRATA A BOTTA SICURA DI ZIRKZEE SPONDA BOLOGNA! Di Gregorio si allunga e ci arriva: palla in calcio d'angolo!

26' - PALO DI SOUMAORO! Colpo di testa del difensore del Bologna sugli sviluppi del tiro dalla bandierina: Di Gregorio spinge la palla sul legno.

Petagna e Soumaoro durante Monza-Bologna - Serie A 2022/2023 Credit Foto Getty Images

34' - PALLA MORBIDA DENTRO DI DOMINGUEZ PER ZIRKZEE! L'ex Parma e Bayern Monaco, al volo e in corsa, gira alto sopra la traversa.

41' - DESTRO DA FUORI DI SENSI! Conclusione potente, Skorupski respinge coi pugni.

57' - GOL DEL MONZA CON PETAGNA SU RIGORE! Penalty assegnato dopo un pestone rifilato in area da Aebischer su Sensi, abile a spostare la palla all'ultimo istante. Dal dischetto, Petagna spiazza Skorupski con un mancino rasoterra angolatissimo.

60' - GOL DEL BOLOGNA CON FERGUSON! Lancio lungo di Posch per lo scozzese ex Aberdeen che aggancia al volo, dopo l'intervento aereo a vuoto di Rovella, e a tu per tu con Di Gregorio, non sbaglia! Il Bologna l'ha subito ripresa!

I giocatori del Bologna esultano durante Monza-Bologna - Serie A 2022-23 Credit Foto LaPresse

73' - GOL DEL BOLOGNA CON ORSOLINI! Grande ripartenza dei rossoblù col passaggio perfetto di Zirkzee per il subentrato che si sblocca a tu per tu con Di Gregorio! Orsolini che non segnava dallo scorso 15 maggio!

MVP

Ferguson. Seconda rete consecutiva per lui, dopo quella realizzata al Lecce. Il versatile scozzese ex Aberdeen, classe 1999, protagonista di un aggancio di classe sul lungo traversone di Posch e di grande freddezza a tu per tu con Di Gregorio.

Fantacalcio

PROMOSSO - Sensi. Prestazione di grande classe. Nel primo tempo sfiora l'incrocio dei pali con una spettacolare girata, poi conquista il penalty con una giocata che manda in tilt Aebischer. Davvero azzardato sostituirlo da parte di Palladino

BOCCIATO - Rovella. Svarione aereo sul gol di Ferguson. Poi s'innervosisce, commette falli inutili e non ne azzecca più una.

Galliani e Palladino all'ospedale Niguarda per far visita a Pablo Marì

Serie A Bologna-Samp 1-1, pagelle: ai rossoblù non basta un Dominguez al top 08/10/2022 ALLE 22:08