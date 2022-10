Per uscire dalla tempesta, ci si affida ai migliori. Chi, se non Dusan Vlahovic in casa Juve? Il serbo regala alla Signora tre punti pesanti e simbolicamente molto importanti: i bianconeri vincono in trasferta il derby contro il Torino, 1-0. Un successo che arriva dopo lo shock del ko contro il Maccabi Haifa in Champions League e il conseguente ritiro alla Continassa. Vlahovic supera Milinkovic-Savic al 74' dopo averci sbattuto due volte, l'ultima pochi secondi prima del gol partita: angolo di Cuadrado, spizzata di Danilo e sinistro vincente dell'ex Fiorentina da pochi passi, in posizione regolare. Serviva il risultato alla Juve, il risultato è arrivato. La prestazione, in questi casi, passa in secondo piano. Primo tempo bloccato, secondo decisamente più aperto, con occasioni da una parte e dall'altra: gravissimi errori di Kean e Miranchuk, sullo 0-0. Ci pensa Vlahovic, la Juve riparte: ora è a quota 16. Da segnalare l'infortunio di Bremer, a inizio ripresa. Dall'altra parte, il Toro non decolla: un punto nelle ultime cinque.

Il tabellino

TORINO-JUVENTUS 0-1 (primo tempo 0-0)

TORINO (3-4-2-1) - Milinkovic-Savic; Djidji (79' Zima), Schuurs, Rodriguez; Aina (78' Singo), Lukic, Linetty (78' Karamoh), Lazaro; Vlasic, Radonjic (70' Pellegri); Miranchuk. All.: Juric.

JUVENTUS (4-4-2) - Szczesny; Cuadrado; Danilo, Bremer (52' Bonucci), Alex Sandro; Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic (90' Paredes), Kean (73' Milik). All.: Allegri.

ARBITRO: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

Gol: 74' Vlahovic (J)

Assist: Danilo (J)

Ammoniti: Linetty (T), Lazaro (T)

Vlahovic in gol in Torino-Juventus, Serie A 2022/23 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

34' MILINKOVIC SU VLAHOVIC! POI ANCHE SU LOCATELLI E RABIOT - Tre interventi nel giro di pochi secondi! Spunto del serbo, che calcia dal dischetto e viene murato. Poi doppia respinta su due conclusioni da fuori.

51' MILINKOVIC-SAVIC SU LOCATELLI - Conclusione di Kean rimpallata, conclusione di Locatelli da fuori a schiacciare il pallone: rimbalzo, la palla è indirizzata all'incrocio e interviene il portiere.

52' PROBLEMA PER BREMER - Dentro Bonucci, fischi.

58' VLASIC CI PROVA - Sinistro dal limite, con spazio: Szczesny blocca a terra.

59' OCCASIONE TORINO - Lazaro va via a Cuadrado e mette in mezzo: deviazione di Danilo, il pallone va verso la porta e Szczcesny smanaccia in angolo.

63' KEAN SBAGLIA IL GOL - Contropiede della Juve, Kostic va via a Ola Aina e manda in porta l'attaccante: destro con il corpo messo malissimo, pallone sul fondo! Che occasione.

72' MIRANCHUK, CHE OCCASIONE - Buco della difesa, controllo all'atezza del dischetto e calcia di sinistro da solo: lontanissimo dalla porta.

74' MILINKOVIC-SAVIC SU VLAHOVIC - Altro grandissimo intervento: girata di testa su palla di Kostic, salva ancora il portiere del Toro.

74' GOL DI VLAHOVIC - Angolo dalla destra di Cuadrado, Danilo spizza di testa e il serbo sbuca sul secondo palo, pallone in rete.

Mvp

Dusan VLAHOVIC - Un gol pesantissimo. Crea due occasioni, viene chiuso da Milinkovic-Savic e poi si fa trovare al posto giusto al momento giusto. Prende per mano la Juve.

Fantacalcio

Prmosso. DANILO - Prova attentissima dietro condita dall'assist per Vlahovic: sufficienza abbondante con bonus.

Bocciato. Moise KEAN - Sbaglia tutto. Davanti alla porta fallisce il gol del vantaggio sullo 0-0, ha problemi nel controllare palloni facili. Insufficienza netta.

