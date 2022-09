Udinese-Inter apre il programma domenicale della settima giornata di Serie A 2022-23: calcio d'inizio alle 12.30 alla Dacia Arena, l'incontro sarà arbitrato da Paolo Valeri della sezione di Roma 2. La formazione friulana allenata da Andrea Sottil si è resa protagonista di un avvio di stagione decisamente al di là di ogni più rosea aspettativa: ha 13 punti in classifica, è reduce da 4 vittorie di fila e si è tolta la soddisfazione di rifilare un clamoroso 4-0 alla Roma di José Mourinho . Di fronte avrà un'Inter che ha saputo rialzarsi dopo la sconfitta nel derby contro il Milan: i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno infilato 2 successi consecutivi, contro il Torino in campionato e contro il Viktoria Plzen in Champions League . Di seguito le scelte dei due tecnici.