Sfuma il passaggio di Adil Rami alla Reggina: il giocatore avrebbe dovuto presentarsi ieri sera in città per essere poi presentato oggi, ma - spiega il ds reggino Massimo Taibi - il procuratore ha avvertito che non ce l'avrebbero fatta.

"Avevamo raggiunto l’accordo con agenti e giocatore. Avevamo organizzato il suo arrivo affinché fosse presentato alla grande, ieri sera alle 23.30 mi ha chiamato il suo procuratore, avvertendomi che il calciatore non poteva essere qui in giornata. Non ci è sembrato un comportamento corretto, è mancato il rispetto. Siamo stati in contatto con loro per tutta la notte, poi abbiamo deciso di interrompere la trattativa".