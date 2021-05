I risultati della 35a giornata

sab. Ascoli-Empoli 2-0 [39' F. Dionisi (A), 60' Bajic (A)]

sab. Brescia-SPAL 3-1 [27' Bjarnason (B), 63' Ayé (B), 65' Strefezza (S), 79' Jagiello (B)]

sab. Cosenza-Pescara 3-0 [6' e 31' Tremolada (C), 8' Carretta (C)]

sab. Cremonese-Reggina 1-1 [42' Valzania (C), 66' Rivas (R)]

sab. Frosinone-Pisa 3-1 [22' Parzyszek (F), 24' Marconi (P), 76' Capuano (F), 91' Maiello (F)]

sab. Lecce-Cittadella 1-3 [18' D'Urso (C), 27' Coda (L), 47' Rosafio (C), 91' Proia (C)]

sab. Reggiana-Pordenone 1-0 [56' Lunetta (R)]

sab. Salernitana-Monza 1-3 [49' Frattesi (M), 51' Gondo (S), 81' e 91' Balotelli (M)]

sab. Venezia-Chievo 3-1 [41' Crnigoj (V), 67' Forte (V), 69' Canotto (C), 76' Di Mariano (V)]

sab. Virtus Entella-Vicenza 1-2 [16' Valentini (Vi), 75' Rodriguez (VE), 79' Cappelletti (Vi)]

Match of the day: Salernitana-Monza 1-3

Dopo la bravata al casinò di Lugano di 8 giocatori - tra cui Kevin Prince Boateng - del Monza ( non convocati da Brocchi ), Super Mario Balotelli torna giusto in tempo per riaprire tutto in ottica secondo posto. Nel big-match dell'Arechi, contro la Salernitana di Castori terza (e che quindi non approfitta dello stop interno del Lecce contro il Cittadella), dopo il botta e risposta Frattesi-Gondo, l'attaccante biancorosso entra all'80' e, al primo pallone, va subito a segno: punizione a giro di Barberis dalla destra, goffa respinta di Belec e bomba ravvicinata di Balotelli per il gol dell'1-2. Non contento il numero 45 realizza la doppietta personale andando a segno a rimorchio dopo la sgroppata sulla destra di D'Alessandro. E' 1-3. Sotto all'Empoli (67 punti), a tre giornate dal termine della regular season, ci sono allora Lecce a 61, Salernitana a 60 e Monza a 58.

Top: Ascoli

Una rasoiata di Dionisi al 36' e un inserimento vincente di Bajic, ben servito dalla destra da Pucino, regalano all'Ascoli una clamorosa vittoria interna per 2-0 contro l'Empoli capolista, che però non perde alcun tipo di vantaggio sulle inseguitrici, visti i contemporanei ko di Lecce e Salernitana.

Flop: Pordenone

Non è propriamente servito il recente allontanamento di Attilio Tesser dalla panchina del Pordenone, da qualche tempo affidata a Maurizio Domizzi. I Ramarri, dopo il 2-2 nel recupero contro il Pisa , proseguono il loro pericoloso cammino a singhiozzo ai margini della lotta per non retrocedere e cadono in trasferta contro la Reggiana, che si aggrappa alla corsa del treno playout: allo "Stadio del Tricolore", la formazione di Alvini passa con l'acuto al 56' di Arlind Ajeti. L'ex Crotone, sul calcio d'angolo di Radrezza, colpo di testa di Rozzio sul palo e ribattuta in fondo al sacco del difensore elvetico di origini albanesi. Finisce 1-0, nonostante l'espulsione di Yao al 61' per doppia ammonizione.

Il consiglio per gli acquisti: Andrea Colpani (Monza)

Entra al posto di D'Errico, di fatto, insieme a Balotelli e, da centrocampista centrale, dà una spinta in più al rush finale del suo Monza, che passa 3 a 1 all'Arechi. Classe 1999, COlpani è già nel giro della Nazionale Under 21 del ct Nicolato. Guarda caso, si tratta dell'ennesimo prodotto del settore giovanile dell'Atalanta, proprietaria del Cartellino.

