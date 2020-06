Jeremy Menez è un giocatore della Reggina: contratto triennale per l'ex Roma e Milan

L'annuncio arriva del presidente Luca Gallo e con un video sui social. "È il mio regalo per la Serie B".

Il colpo da sogno è realtà: Jeremy Menez è un giocatore della Reggina. Lo ha annunciato il presidente della società calabrese, Luca Gallo, confermando un arrivo che era nell'aria da giorni. Il classe '87 francese firmerà un triennale. Queste le parole del numero 1 amaranto. "Il 26 giugno alle ore 12 Menez arriverà all’aeroporto di Catania, alle 14 al porto di Messina, alle 15 al porto di Reggio. Il 27 giugno verrà presentato alla stampa, alle 15. Alle 17 sarà allo store per i tifosi della Reggina, per autografi e foto. La sera lo porteremo al ristorante per una cena. È un campione, basta guardare il curriculum. È il mio regalo per la Serie B”.

Nell'ultima stagione, Menez ha giocato nel Paris FC, squadra di Ligue 2. Quella con la Reggina sarà la sua terza esperienza in Italia: la prima alla Roma, dal 2008 al 2011, con 114 presenze e 12 gol; la seconda al Milan, dal 2014 al 2016, con 20 reti in 46 apparizioni. Tra le due, il francese è stato protagonista al PSG, vincendo anche due campionati. Nel 2020/21, la Reggina giocherà in Serie B a 7 anni dall'ultima volta e con il francese al fianco del Tanque Denis in attacco i tifosi stanno già sognando in grande.

