Reggiana, capitan Spanò si ritira a 26 anni: "Alla Serie B preferisco lo studio"

L'annuncio shock dopo la promozione in B dei granata: "Ci sono altre parti di me che sgomitano. La finale playoff contro il Bari è stata la mia ultima partita". Il difensore ha vinto una borsa di studio in una Business School internazionale. Il suo futuro sarà probabilmente nell'azienda di famiglia

Una storia da film quella di Alessandro Spanò, difensore e capitano che ha guidato la Reggiana alla Promozione in Serie B dopo 21 anni, grazie alla vittoria nella finale playoff contro il Bari di De Laurentiis. Una settimana dopo i festeggiamenti, il classe '94 ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato per scelta personale. O meglio, per prendere un'altra strada. Quella degli studi: il ragazzo, infatti, si è laureato da poco in Economia e Management e ha vinto una borsa di studio in una Business School Internazionale, un progetto su più anni tra Londra, Shanghai e San Francisco. Un successo arrivato ormai mesi fa, ma tenuto nascosto a tutti, anche a compagni e società, impegnati nel sogno Promozione.

In una conferenza stampa organizzata ad hoc a Reggio Emilia Alessandro, cercando di trattenere l'emozione, ha spiegato a tutti i presenti il suo sogno fuori dal campo. Il suo futuro sarà probabilmente nell'azienda di famiglia, al fianco dei genitori.

Il mio destino si è intrecciato con quello di questa città, mi ha chiesto di fare un viaggio fianco a fianco e accompagnarla in vetta, dove merita. Ce l'abbiamo fatta insieme. Quella finale, come nemmeno nelle migliori sceneggiature, è stata la mia ultima partita. Il mio destino è compiuto. Ma ora è arrivato il momento di seguire il cuore: ci sono altre parti di me che sgomitano; è arrivato il momento di prendere un'altra strada che mi porterà lontano dal calcio.

Arrivato nel 2014 Spanò ha totalizzato 176 presenze e 15 gol in maglia granata. In questa stagione ne ha collezionate 26 con un pesantissimo gol in semifinale playoff contro il Novara. Era stato vicino all'addio dopo il fallimento del progetto Piazza nell'estate 2018, prima di tornare con la fascia di capitano sposando il progetto della Reggio Audace in serie D, e riportandola con il nome attuale di Reggiana in B interrompendo un incubo lungo 21 anni.

Sui social l'ormai ex calciatore ha scritto una lettera commovente al "piccolo Spanò", rievocando la carriera con gli scarpini ai piedi, dai primi passi fino alla storica promozione di una settimana fa. Il tutto sulle note di Wherever you will go dei The Calling.

Ora quel fuoco di curiosità che hai sempre avuto, e che arde dentro di te, è diventato indomabile, e ti vuole portare alla scoperta del mondo. Forse sei matto, ma tutti i bambini sono un po' folli...Vai a scoprire questo nuovo capitolo della tua vita, come sempre con il cuore in mano, e lasciati guidare dal destino.

Il post di Spanò

