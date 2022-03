I risultati della 30a giornata

mar. Brescia-Benevento 2-2 [2' Bisoli (Br), 21' Tello (Be), 33' Moreo (Br), 69' Forte (Be)]

mar. Cittadella-Reggina 0-0

mar. Como-Ternana 1-1 [37' La Gumina (C), 68' rig. Salzano (T)]

mar. Cosenza-Lecce 2-2 [2' Coda (L), 44' Larrivey (C), 52' Millico (C), 95' Blin (L)]

mar. Crotone-Frosinone 2-0 [15' rig. Maric (C), 48' Golemic (C)]

mar. Vicenza-Parma 0-1 [32' Tutino (P)]

mar. Alessandria-Monza 0-3 [41' aut. Di Gennaro (M), 62' Ciurria (M), 90' Gytkjær (M)]

mer. Ascoli-Pisa 2-0 [41' e 45' Dionisi (A)]

mer. Cremonese-Pordenone 2-1 [61' Cambiaghi (P), 68' e 80' Zanimacchia (C)]

mer. Perugia-SPAL 1-1 [61' Kouan (P), 94' Latte Lath (S)]

Match of the day: Cosenza-Lecce 2-2

Il Lecce di Marco Baroni rischia grosso al "San Vito-Luigi Marulla" di Cosenza, raddrizzando il match all'ultimo respiro. Sono però proprio i salentini a portarsi in vantaggio: dopo appena 2', palla scodellata da Strefezza e spettacolare destro al volo di Massimo Coda, capocannoniere di questa B con 18 centri, che spacca la porta e fa 0-1. Coda a cui, al 16', il portiere sloveno del Cosenza Kristjan Matosevic para un calcio di rigore al 16'. Prima della fine del primo tempo, quindi, la band di Pier Paolo Bisoli pareggia con Larrivey, che prima scalda i guantoni di Gabriel in elevazione e poi insacca in tap in. Minuto 52, il Cosenza passa in vantaggio con Millico: il prestito dal Torino, su invito di Palmiero, arriva sul fondo e parte con un gioco di gambe ubriacante prima di beffare Gabriel con un tocco morbido. Del Francese Alexis Blin, in scivolata su sponda aerea di Coda, la rete del definitivo 2-2, giunta per il Lecce al minuto 95. E' 2-2.

Top: Cremonese

Ha dovuto sudare le proverbiali dette camicie la nuova capolista Cremonese per avere ragione, in casa, del Pordenone fanalino. Ramarri in vantaggio col solito Cambiaghi: al 61', stop di petto e destro angolato dai venti metri. Con un colpo da biliardo altrettanto spettacolare, Zanimacchia riporta la gara in parità al 68' prima di deciderla, a 80' con un dolce "cucchiaino" su perfetto suggerimento di Gaetano. Allo "Zini" finisce 2-1, risultato buono per l'ennesimo ribaltone in vetta, occupata ora dai grigiorossi a 56 punti. Seguono Lecce e Pisa a 55, Monza 54, Brescia 53 e Benevento (con una gara in meno) a 51. In pratica, sei squadre coinvolte per i primi due posti.

Flop: Pisa

Dopo 130 giorni senza segnare, Federico Dionisi rifila due reti alla capolista col suo Ascoli. Pisa, che perde la vetta appena riconquistata. Al 41' Federico Ricci recupera un pallone a metà campo e l'ex Frosinone, da oltre 20 metri, libera un mancino imparabile sotto la traversa. Quattro minuti dopo, quindi, raddoppia a tu per tu con Nicolas su perfetto suggerimento di Saric. Al "CIno e Lillo Del Duca" finisce 2-0 per il Picchio.

I consigli per gli acquisti: Christian Kouan (Perugia) ed Emmanuel Latte Lath (SPAL)

Centrocampista classe 1999 abile nell'inserimento tra le linee offensive, l'ivoriano Christian Kouan porta in vantaggio il Pisa con un colpo di testa imparabile su assist dalla sinistra di Beghetto al 61'. Giunto in Italia nel 2015, a Roma, per ricongiungersi con alcuni famigliari, Kouan si mette a giocare coi dilettanti capitolini della Vigor Perconti, club da cui il Perugia lo acquista per diecimila euro e inserirlo nel settore giovanile. Oggi è un vero e proprio jolly col vizio del gol per il Perugia, che se lo coccola e prepara una futura, interessantissima plusvalenza di mercato.

Gol che viene "invalidato" da un altri classe 1999 ivoriano: Emmanuel Latte Lath. Prodotto del settore giovanile dell'Atalanta, Latte Lath è uno di queli attaccanti "di peso", che però può far leva su doti da velocista. E' proprio csì che, in diagonale all'ultimo respiro, ha consegnato l'1-1 alla SPAL, club in cui è il prestito dopo le esperienze (tutte a titolo temporaneo) con le maglie Pescara, Pistoiese, Carrarese, Imolese, Pianese e Pro Patria.

