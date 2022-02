I risultati della 21a giornata

sab. Alessandria-Pisa 1-1 [36' rig. Marconi (A), 43' rig. Torregrossa (P)]

Ad

sab. Benevento-Parma 0-0

Calcio Clamoroso a Brescia: Cellino silura Inzaghi, c'è Diego Lopez 4 ORE FA

sab. Como-Lecce 1-1 [4' rig. Cerri, 13' Listkovski (L)]

sab. Como-Crotone 1-1 [22' rig. Cerri (Co), 29' rig. Maric (Cr)]

N.B Pareggio esterne a reti bianche costato caro a Filippo Inzaghi, che patron Massimo Cellino ha intenzione di silurare per richiamare il suo "pretoriano" Diego Lopez, nonostante la squadra disti solo due punti dalla vetta e in striscia positiva da 5 partite.

sab. Crotone-Cittadella 0-0

sab. Ternana-Reggina 2-0 [13' Pettinari (T), 16' Palumbo (T)]

sab. Ascoli-Perugia 0-1 [26' Lisi (P)]

dom. Cremonese-Monza 3-2 [33' Gaetano (C), 46' e 64' D. Ciofani (C), 54' D'Alessandro (C), 84' Ciurria (M)]

dom. Pordenone-Spal 1-1 [39' Butic (P), 53' Finotto (S)]

Classifiche e calendario

Match of the day: Cremonese-Monza 3-2

La cremonese sale al quarto posto aggiudicandosi, al termine di una partita divertente e ricca di gol (in totale controtendenza rispetto all'andamento generale del 21esimo turno), il derby lombardo contro il Monza. Grigiorossi in vantaggio al 33' col tocco morbido di Gaetano sulla spizzata di Daniel Ciofani, poi autore di due reti, in apertura di ripresa e l 64' in entrambi i casi su assistenza di Cedric Gondo, neoarrivato dalla Salernitana ed entrato in gioco dopo l'intervallo. La band di Stroppa prova a rifarsi sotto sul 2-0 con D'Alessandro e sul 3-1 con Ciurria, ma la vittoria sarà della formazione di Fabio Pecchia. Finisce 3-2 allo Zini.

Top: Frosinone

Del solito Federico Gatti, a segno anche subito dopo aver ufficializzato il suo passaggio estivo alla Juventus, che gli ha fatto completare la stagione allo "Stirpe". Il difensore giallazzurro, al 44' - minuto che ben si affianca, musicalmente parlando, al suo cognome - insacca in girata in area su calcio d'agolo e successivo batti e ribatti. Un numero da bomber vero, più che da difensore centrale: quarta rete in questo campionato per l'ex Verbania e Pro Patria, che fino a poco tempo fa divideva il calcio con l'attività di muratore. Davvero non male. Malissimo, invece, Nicola Pasini, che con un'autentica svirgolata in area su palla messa al centro da Karlo Lulic, infila il proprio portiere Matteo Grandi e condonna il Vicenza al 2-0 conclusivo. Un risultato che avrebbe potuto assumere dimensioni più rotonde, se solo Garritano non avessa calciato un rigore sulla traversa. Una curiosità: prima apparizione (in panchina) allo "Stirpe" per il terzino destro franco-Gabonese classe 2001 Anthony Owono, arrivato a fine gennaio dal Boulogne e messosi in luce da titolare con le Pantere nella Coppa d'Africa appena terminata

Flop: Reggina

Prima Alfredo Aglietti, poi Mimmo Toscano e, ora, Roberto Stellone (all'esordio) alla guida tecnica. Niente da fare, la Reggina proprio non riesce a rialzarsi: un solo punto nelle ultime 9 partite, caratterizzate da 8 sconfitte. L'ultima contro la Ternana di Cristiano Lucarelli. Al "Libero Liberati", vantaggio umbro al 13' su splentida volée di mezzo esterno di Stefano Pettinari, che capitalizza al meglio la palla scodellata in area da Partipilo. A stretto giro di posta arriva il raddoppio rossoverde di Antonio Palumbo da metri zero. Calabresi, a 23 punti, orma a soli due mattoncini sopra la zona playout.

Il consiglio per gli acquisti: Demba Thiam Ngagne

Nel giorno in cui (qualche ora più tardi) i Leoni della Teranga trionfavano per la prima volta nella loro storia in Coppa d'Africa , il portiere senegalese della SPAL Demba Thiam Ngagne, ha evitato all'88' la sconfitta alla SPAL di Venturato Sull'1-1 (dettato dal botta e risposta Butic-Finotto, il classe '98 ex Fano e Viterbese-Castrense, si è particolarmente distinto per la parata sul calcio di rigore battuto da Vokic. Prodezza dedicata a moglie e figlia (nata lo scorso 21 dicembre) davanti alla tv.

Il momento social

Buffon: "Per essere ancora forte mi serve motivazione: Parma è la scelta giusta"

Serie B Buffon e Parma beffati dal Crotone. Diaw dà la scossa al Vicenza 30/01/2022 A 20:17