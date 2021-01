Dopo il debutto con gol alla Salernitana, niente bis per Mario Balotelli che non è sceso in campo per il turno infrasettimanale contro il Lecce. L'attaccante ex Milan e Inter, infatti, si è fermato durante la rifinitura al Via del Mare a causa di un problema di natura muscolare. Il classe '90 sarebbe stato tra i titoli dell'XI di Brocchi, ma è finito così in tribuna ad assistere il match della 17a di B..