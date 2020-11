Così Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, commenta la decisione di utilizzare la VAR fin dall’inizio del girone di ritorno dell’attuale stagione: "Ringrazio i club e i miei collaboratori per il lavoro e l’impegno di questi mesi che ha superato anche gli ostacoli provocati dalla terribile pandemia a cui siamo soggetti". Contestualmente sono state approvate le modifiche contrattuali con Hawk Eye , Technology provider per la Lega Serie B. Il project leader Filippo Merchiori ha, inoltre, relazionato le società sulla prosecuzione della formazione arbitrale.

In videoconferenza tutti i club erano presenti. In apertura si è parlato del rapporto fra leghe, dall’istituzione della media company della Lega Serie A fino all’accordo di separazione del 2009 dove è stata ribadita ancora una volta la necessità della tutela degli interessi per i club di B, emersi in quella intesa, anche attraverso l’azione legale già intrapresa nelle scorse settimane.