Palermo può finalmente sorridere e lasciarsi alle spalle tre anni bui e di sofferenza: Renzo Barbera stracolmo di tifosi e di entusiasmo, al termine della finale di ritorno dei playoff contro il Padova. Dopo il successo per 1-0 dell'andata all'Euganeo, i siciliani hanno vinto anche al ritorno con un 1-0 targato Matteo Brunori (sempre lui) su rigore al 25'. Veneti che hanno chiuso addirittura in 9 per le espulsioni di Ronaldo e Pelagatti. Ilpuò finalmente sorridere e lasciarsi alle spalle tre anni bui e di sofferenza: i rosanero di Silvio Baldini , infatti, sono promossi in Serie B e tornano a respirare l'aria del grande calcio tre anni dopo quel maledetto 2019, iniziato in estate con l'esclusione dal campionato cadetto per inadempienze finanziarie e concluso in autunno con il fallimento (con conseguente ripartenza dalla Serie D). La festa è esplosa in casa, in unstracolmo di tifosi e di entusiasmo, al termine della finale di ritorno dei playoff contro il Padova. Dopo il successo per 1-0 dell'andata all'Euganeo, i siciliani hanno vinto anche al ritorno con un 1-0 targato(sempre lui) su rigore al 25'. Veneti che hanno chiuso addirittura in 9 per le espulsioni di Ronaldo e Pelagatti.

La rivincita di Silvio Baldini

Silvio Baldini, tecnico navigato che in carriera ne ha viste davvero tante, ha preso per mano i rosanero lo scorso dicembre dopo l'esonero di Filippi e li ha riportati in alto al termine di una stagione massacrante e snervante. Un traguardo che per Baldini ha senza dubbio un sapore unico: la sua prima esperienza in rosanero, proprio in Serie B nel 2003-04, si era conclusa nel modo più brusco possibile, con un esonero a campionato in corso, e con la squadra terza in classifica, a causa di contrasti insanabili con lo storico ex presidente Matteo Brunori. Uno dei segreti di questo Palermo tornato a sorridere si trova senza dubbio in panchina:, tecnico navigato che in carriera ne ha viste davvero tante, ha preso per mano i rosanero lo scorso dicembre dopo l'esonero di Filippi e li ha riportati in alto al termine di una stagione massacrante e snervante. Un traguardo che per Baldini ha senza dubbio un sapore unico: la sua prima esperienza in rosanero, proprio in Serie B nel 2003-04, si era conclusa nel modo più brusco possibile, con un esonero a campionato in corso, e con la squadra terza in classifica, a causa di contrasti insanabili con lo storico ex presidente Maurizio Zamparini scomparso lo scorso febbraio ). Baldini, personaggio unico e atipico nel mondo del calcio per il suo irrefrenabile istinto a dire sempre quello che pensa, ha messo il rapporto con lo spogliatoio al centro del suo progetto, umano oltre che tecnico. E l'esempio più calzante è il trattamento riservato al bomber della squadra,

Brunori, blitz di 36 ore per sposarsi

Autore di 25 gol in 36 partite di campionato più altri 4 nei playoff, Matteo Brunori ha letteralmente fatto la differenza rivelandosi l'uomo decisivo per i rosanero. Talmente decisivo che, per lui, la società ha deciso di fare i salti mortali pur di coronare il suo sogno, quello di sposare la fidanzata Dalila. Il matrimonio, rinviato già due volte a causa della pandemia, era stato fissato per venerdì 10 giugno, ovvero due giorni prima della finale di ritorno contro il Padova. Nessun problema. Il Palermo ha messo a disposizione del giocatore un aereo privato per raggiungere le Marche giovedì sera, pronunciare il fatidico sì il giorno dopo, e rientrare in tempo utile per sostenere l'ultimo allenamento in vista della partita dell'anno. "Perché complicare la vita al ragazzo quando non aveva altre possibilità? Se il Palermo si è comportato da dilettante? Sì, ma voglio essere un dilettante. Non puoi rendere una persona triste e frustrata per salvarti la faccia". Il campo ha dato ragione al Baldini style: bentornato Palermo.

