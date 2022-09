di Pep Clotet che, nell’anticipo della sesta giornata di Serie B , stende il Benevento di Fabio Caserta (che torna a traballare in panchina a 7 punti e al secondo ko di fila) in pieno recupero con Flavio Junior Bianchi. Un successo che permette alle Rondinelle di staccare momentaneamente di tre lunghezze (a quota 15) la Reggina di Filippo Inzaghi (ex tecnico sia di Brescia che di Benevento), impegnata al Granillo contro il Cittadella nel match odierno di sabato 17 settembre . A decidere la contesa, come detto, l’ex Genoa e Lucchese Bianchi, un habitué dei gol in zona Cesarini e subentrato a Moreo al minuto 72. Al 93’ quando tutto ormai sembrava incanalato sui binari dello 0-0, un tiro-cross basso dalla destra di Bertagnoli viene respinto dalla difesa sannita sui piedi di Bianchi che, in area e senza pensarci su troppo, calcia in fondo al sacco di prepotenza alle spalle di Paleari per la gioia incontenibile dello stadio Rigamonti.