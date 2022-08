Dopo Cesc Fabregas , un'altra stella del calcio è pronta a diventare azionista del Como. Si tratta di Thierry Henry. L'ex stella dell'Arsenal - in cui è stato a lungo compagno del catalano - e della nazionale francese, ricoprirà un ruolo esclusivamente di investitore, avendo appeso gli scarpini al chiodo ormai nel 2014 e attualmente è il secondo del ct Roberto Martinez sulla panchina della nazionale belga. Nei prossimi giorni, Henry è atteso in città per la formalizzazione dell'accordo e l'annuncio ufficiale.