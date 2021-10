In Italia non c'è più spazio? Nessun problema, in Turchia si può fare bene. Lo dimostrano i casi di Andrea Bertolacci, Mario Balotelli e - perché no - Stefano Okaka. Se guardiamo la classifica marcatori del campionato turco infatti, troveremo i nomi dei tre calciatori italiani sopracitati.

Mario Balotelli ha deciso di non fermarsi più: grazie al suo quarto gol di fila, l'Adana Demirspor di Vincenzo Montella vince 2-1 in trasferta sul campo dell'Antalyaspor (di Vargas l'altra rete). Titolare con Bjarnason (altro ex Serie A) in appoggio, Super Mario ha sblccato il risultato al 42': per Montella si tratta della terza vittoria in campionato e quarto risultato utile consecutivo.

In grande spolvero anche Andrea Bertolacci: l'ex centrocampista di Roma e Milan si è scoperto bomber a 30 anni con il Karagumruk. Dopo gli ultimi due gol all'Istanbul Basaksehir (3-1) Bertolacci si ritrova addirittura capocannoniere del torneo, a quota 5 gol, +1 su Stefano Okaka. L'Italia alla conquista della Turchia...

