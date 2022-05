Quest’annoil Trabzonspor può vincere il campionato”. Si era espresso così lo scorso agosto, quando in pieno mese di vacanze in Italia José Mourinho era stato profetico: “”. Si era espresso così lo scorso agosto, quando in pieno mese di vacanze in Italia la sua Roma partiva da Trebisonda per il lunghissimo viaggio in UEFA Conference League che oggi è a una sola tappa dalla finale di Tirana. Aveva ragione. Il Trabzonspor si è confermata squadra di qualità e nel weekend ha ufficialmente chiuso la corsa al titolo della Super Lig, il massimo campionato turco.

Un traguardo storico per il club, al primo successo dopo 38 anni di attesa e arrivato con 3 turni d’anticipo grazie al pareggio casalingo con l'Antalyaspor. Il Fenerbahce, staccato di nove lunghezze ma sotto negli scontri diretti, non può più raggiungere la squadra di Trebisonda. E così, in città, è partita la festa. E che festa!

Immagini impressionanti quelle di Trebisonda, con una piazza completamente impazzita.

Ogni singolo lampione è stato preso d’assalto, con giovani ragazzi arrampicati per avere una migliore prospettiva. E poi il gioco di luci con gli smartphone e ritmo di musica. Davvero una festa coi fiocchi per un effetto semplicemente impressionante.

A contribuire al successo del Trabzonspor anche alcune ex conoscenze italiane. Su tutte Marek Hamsik, ex campionato del Napoli. Ma anche Denswil, ex Bologna, Vitor Hugo, ex Fiorentina, Bruno Peres e Gervinho, ex Roma e il danese Andreas Cornelius, che dopo le esperienze con Atalanta e Parma è ora capocannoniere del torneo con 15 gol e 5 assist in 34 presenze.

